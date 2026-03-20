Arden los restos de fallas quemadas que transportaban dos camiones por la V-30, en Paterna

Bomberos trabajan en la cremà de 2026 - CONSORCIO DE BOMBEROS

VALÈNCIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los restos de fallas ya quemadas que transportaban dos camiones por la V-30, a la altura del municipio valenciano de Paterna, se han incendiado, lo que ha obligado a intervenir a los bomberos.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, en horas posteriores a la cremà se han registrado dos incendios en la carga de camiones que transportaban los restos de fallas ya quemadas.

El fuego no ha afectado a los vehículos pero sí a la carga de las fallas ya consumida, han indicado las mismas fuentes.

El incidente ha tenido lugar cuando los camiones circulaban por la V-30, cerca de Paterna, de madrugada, y los bomberos han actuado para refrescar la zona de la carga.

Respecto al dispositivo preventivo del Consorcio para la cremà, las mismas fuentes han concretado que se ha extendido a cerca de 100 municipios y no ha habido incidencias. En total han participado 408 efectivos y 153 vehículos, han concretado las mismas fuentes, que han destacado la presencia a pie de calle en más de 300 fallas de la provincia de Valencia.