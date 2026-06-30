Arraigo "real, prolongado y adecuado a la legalidad": fórmula de Vox para plasmar la prioridad nacional en presupuestos

Archivo - El síndic del grupo parlamentario VOX, José María Llanos, durante una sesión de control - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las enmiendas parciales presentadas por Vox al proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026, con las que la formación de Santiago Abascal quiere plasmar el principio de "prioridad nacional" que reivindica, recogen su introducción mediante fórmulas como un "arraigo real y prolongado" o una "vinculación duradera y verificable de los solicitantes con la región", todo ello con el añadido de que sea "adecuado a la legalidad vigente".

Vox ha registrado un total de 115 enmiendas parciales a las cuentas autonómicas presentadas por el Ejecutivo que preside Juanfran Pérez Llorca (PP). En declaraciones a los medios este lunes, el síndic de Vox, José Mª Llanos, avanzó que los presupuestos de 2026 serán "los primeros de toda España" en los aparecerá "expresamente" el principio de prioridad nacional que reivindica la formación y que se concretará en aspectos como los servicios sociales o el acceso a la vivienda.

Llanos insistió en que las "tres patas" del acuerdo y las negociaciones entre Vox y el PP en la Comunitat Valenciana "han sido siempre la prioridad nacional, la seguridad y la inmigración y vivienda" y advirtió al PP de que, si quiere aprobar las cuentas, este concepto "aparecerá" en las mismas.

Así, en el detalle de las mismas, consultadas por Europa Press, la formación plasma la prioridad nacional fundamentalmente en áreas como servicios sociales y vivienda. En concreto, Vox habla abiertamente de incorporar "el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable" en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de asegurar "la relación efectiva y afectiva del solicitante a la región".

Llanos también avanzó este lunes que, en materia de vivienda, Vox plantea "reorientar" la Oficina Valenciana de Inclusión, que pasará a llamarse Oficina de Arraigo y Retorno, y fomentará "el retorno voluntario de las personas migrantes" en la Comunitat Valenciana.

Al respecto, una enmienda registrada por la formación propone destinar 600.000 euros para el fomento y asesoramiento acerca del retorno voluntario de personas migrantes a países de origen mediante la fórmula de concurrencia competitiva. La finalidad, expone, es "dar soporte a entidades que impulsen programas, guías y actuaciones dirigidas a fomentar el retorno voluntario a los países de origen de las personas migrantes que se encuentran en la Comunitat Valenciana". Esta misma cantidad se reduce de la Dirección General de Diversidad.

ACCESO A LA VIVIENDA

También en vivienda, en el programa de función social de la misma, otra enmienda de Vox pide modificar un objetivo básico para "adecuar el marco jurídico que garantice el ejercicio real y efectivo para el acceso a una vivienda digna y adecuada, incorporando el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente".

Asimismo, la formación quiere introducir como otro objetivo el hecho de facilitar el acceso a la vivienda "de los grupos sociales que experimenten una situación de precariedad o vulnerabilidad, incorporando el principio de prioridad nacional". Esta misma fórmula se repite en la demanda de implementar programas de ayudas a una vivienda en régimen de alquiler, de incentivar el acceso a la compra de vivienda por parte de jóvenes.

En los objetivos de este mismo programa, Vox concreta que el principio de prioridad nacional supondrá "exigencia de arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en la Comunitat Valenciana y España", así como un "refuerzo de los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio".

A estos efectos, plantea que se valorará "al menos, con sujeción a la legalidad, la trayectoria de cotización y actividad laboral, la existencia de familiares de primer grado residiendo en la Comunitat Valenciana, así como cualquier otro criterio que acredite vinculación real y duradera de los solicitantes con la región". También se valorará "positivamente, a efectos de criterios de baremación, todos aquellos perfiles más expuestos a la actual crisis de vivienda".

"ELIMINACIÓN DE CRITERIOS QUE FAVOREZCAN EL DESARRAIGO"

Además, establece la "exclusión de aquellos que hayan sido condenados como autores de delitos de allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos cinco años". Y añade que lo mismo sucederá "cuando se haya emitido contra ellas resolución administrativa firme que ordene la recuperación y/o desahucio administrativo por ocupación sin título de otra vivienda de titularidad pública". Frente a ello, Vox defiende a su vez la "eliminación de criterios que favorezcan el desarraigo social o distorsionen la asignación de recursos públicos".

Paralelamente, Vox plantea incrementar por un importe de 500.000 euros, hasta alcanzar el millón, la partida de víctimas afectadas por ocupación ilegal, y las de fomento del alquiler pasarán también de 500.000 euros a un millón. Además, propone crear una nueva partida destinada a "la recuperación de viviendas ocupadas ilegalmente".

SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACIÓN Y FESTEJOS TAURINOS

Mientras, en servicios sociales, la formación incrementa la partida destinada a cooperación internacional en materia de inmigración, de los 300.000 pasará a los 600.000 euros e incluye otra por valor de 2,5 millones para el retorno de menores extutelados.

En este área, la prioridad nacional se incluye en enmiendas, por ejemplo, para financiar actuaciones de cara a "la intervención social de personas en situación de sinhogarismo y programas para reducir la feminización de la pobreza" y para atender a "la problemática personal y social de las personas afectadas".

Además, en otra enmienda Vox pide tramitar una nueva ley de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) para "ampliar su campo de actuación" e incorporar la prioridad nacional con la misma fórmula.

Por otra parte, respecto al área de emergencias, Vox plantea recortar en 10.000 euros la subvención a Cruz Roja y destinar esta cantidad a una nueva línea para realizar un estudio sobre "las nuevas realidades delincuenciales derivadas de los cambios sociodemográficos provocados por la inmigración en la Comunitat Valenciana y sus afectaciones a la seguridad pública". Los beneficiarios serán universidades, 'think tanks' o institutos criminológicos mediante procedimiento de concurrencia competitiva.

Paralelamente, la formación propone disminuir en el área del Institut Valencià de Cultura (IVC) la línea destinada a la Fira Valenciana de la Música Trovam en 225.000 euros, de los cuales 150.000 pasarían a una nueva línea de subvenciones a asociaciones culturales para fiestas de 'bou en corda' y los otros 75.000 euros a ayuntamientos para estos mismos festejos taurinos.

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

Sobre la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) --Vox llegó a anticipar hace unas semanas un nuevo recorte vía enmiendas--, José Mª Llanos insistió este lunes en que su partido ha hecho "todo aquello que hemos podido" para reducir su presupuesto.

En detalle, la formación plantea reducir la partida de gastos de personal en 870.000 euros, la de gastos diversos en 20.000 euros, la de trabajos de otras empresas y profesionales otros 20.000 euros, la de fomento del valenciano en medios de comunicación en 50.000 euros y la de los premios Carme Miquel en 12.000 euros. Toda esta cantidad (972.000 euros) la propone destinar al Consell Jurídic Consultiu para la implantación de una herramienta de inteligencia artificial.