Arranca la X Muestra de Teatro de la Fundación Mediterráneo con diez compañías de Alicante - FUNDACIÓN MEDITERRÁNEO

ALICANTE, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mediterráneo ha puesto en marcha una nueva edición de su Muestra de Teatro Amateur en Alicante, que alcanza en 2026 su décima edición con diez compañías de esta provincia, según ha detallado la entidad en un comunicado.

Además, señala que el evento se consolidada "como uno de los principales escaparates del teatro no profesional de la provincia". La muestra comenzará este miércoles con la representación de 'Electra', de La Nave de Argo, y se prolongará hasta junio.

Las representaciones tendrán lugar los miércoles a las 20.00 horas en la sede de la Fundación Mediterráneo en Alicante, ubicada en el número uno de la avenida Doctor Gadea. Las entradas tendrán un precio de ocho euros y estarán disponibles en la web de Fundación Mediterráneo y en taquilla.

El presidente de la entidad, Luis Boyer, ha destacado que "alcanzar la décima edición de esta muestra es una muestra clara del compromiso sostenido" de la organización "con el tejido cultural" del entorno y, "en particular, con las artes escénicas de base".

También ha recalcado que "el teatro amateur es un espacio de libertad creativa, de aprendizaje colectivo y de encuentro con el público, y esta muestra quiere seguir siendo un lugar donde ese talento pueda crecer y compartirse".

PROGRAMACIÓN

La programación de 2026 se abrirá el miércoles 21 de enero con 'Electra', una tragedia griega interpretada por La Nave de Argo, que revisita "uno de los grandes mitos clásicos". A lo largo de los meses siguientes, la muestra ofrecerá una programación diversa en géneros y estilos, que abarca desde la tragedia clásica y el drama contemporáneo hasta la comedia, la tragicomedia o el teatro documento.

Igualmente, el 11 de febrero, Maniquí Teatre presentará 'El pollito', una propuesta de teatro documento dirigida a público mayor de 16 años. Asimismo, el 18 de febrero, el Grupo Independiente de Teatro Alicantino Melpómene pondrá en escena 'Pequeños secretos de familia', una comedia para todos los públicos.

La programación continuará el 4 de marzo con 'La geometría del trigo', drama de Teatro Raspeig, y el 25 de marzo con 'El eunuco', una comedia de La Nave de Argo Amateur. En abril, Takata Teatro ofrecerá el 8 de abril la comedia musical 'Casanova', mientras que el 29 de abril Aquí te pillo, aquí teatro representará 'La casa de Bernarda Alba', "uno de los grandes textos del teatro español, en una propuesta dirigida a público adulto".

El 13 de mayo, ALPI Teatre llegará con 'En la luna', una tragicomedia para mayores de 16 años, y el 27 de mayo Teatro Arraigo presentará 'Siembra, que algo heredas', una comedia social de 75 minutos. La muestra se cerrará el 3 de junio con 'El crédito', de Monteatre Cultural, una comedia dirigida a público mayor de 18 años.

De este modo, según la organización del evento, la X Muestra de Teatro de la Fundación Mediterráneo reafirma su "vocación de apoyo al teatro amateur, ofreciendo al público una programación estable y de calidad" y "consolidándose como un punto de encuentro para compañías y espectadores interesados en las artes escénicas en la ciudad de Alicante".