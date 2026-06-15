Arranca la reforma de la calle Colón de Valencia: más espacio peatonal, asfaltado fonoabsorbente y pavimento unificado

Imagen del inicio de las obras de reforma de la calle Colón de València. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las obras de reforma de la calle Colón de València, una de las principales arterias comerciales y de uso ciudadano de la ciudad, han comenzado este lunes, como estaba previsto y como anunció la semana pasada la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La actuación se prolongará durante los próximos cinco meses y no será necesario detener la actividad comercial de los establecimientos de esta vía, dado que los trabajos se compatibilizarán con el día a día de los negocios.

La programación de las obras se ha realizado con el objetivo de que estén concluidas antes de la campaña de Navidad para no perjudicar al comercio del entorno. La alcaldesa de València, María José Catalá, subrayó durante la presentación de esta iniciativa que esa era "una premisa básica" del proyecto, ha resaltado el consistorio.

La remodelación contempla ganar espacio peatonal, colocar asfaltado fonoabsorbente y unificar el pavimento. El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha asistido este lunes por la mañana al inicio de las obras junto a representantes de la asociación vecinal de la zona y de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico.

Giner ha asegurado que desde el consistorio se estará "en permanente contacto" con estos colectivos "a lo largo de toda la obra para ir solventando las incidencias y molestias" que surjan y que se busca "minimizar al máximo". "Toda obra supone molestias, hay que tener un poco de paciencia, pero queremos, y es el objetivo con el que trabajamos y vamos a ser muy exigentes con ello, que las obras estén finalizadas para la campaña de Navidad", ha insistido el edil.

El también responsable de Licencias ha detallado que las obras han empezado con dos equipos: uno en la acera de los números pares desde la Porta de la Mar, y otro en los impares desde el inicio de la calle Colón. "A finales de julio y en agosto habrá un tercer equipo de refuerzo que abordará el epicentro de la calle, en concreto la plaza de los Pinazo", ha añadido Giner, que ha destacado la inversión de 2 millones de euros de este proyecto.

El responsable municipal ha señalado que esta reforma supondrá "la primera actuación en el marco del Plan Valentia de identidad urbana" que se ha planteado desde el equipo de gobierno local para la ciudad. Esta es una "nueva identidad urbana que estará presente en las actuaciones estratégicas de transformación del centro histórico de València".

"Reconquistamos las aceras para el peatón", manifestó la primera edil al dar a conocer la reforma. Para esto, se prevé la retirada de "elementos impropios", como horquillas aparcabicis y motos, o estaciones de Valenbisi, así como alcorques más amplios para permitir el crecimiento arbóreo y mayor superficie de sombra. Giner ha asegurado que todo esto permitirá ganar espacio peatonal, al tiempo que ha manifestado que desde el área de Movilidad se está trabajando en las nuevas ubicaciones de las motos y bicis. Estas se distribuirán por calles próximas, como Cirilo Amorós o Navarro Reverter.

21.900 METROS

La reforma afecta a un ámbito de intervención de 21.900 metros cuadrados --en ellos se engloba la calle Colón, la plaza de los Pinazo y calle Cerdán de Tallada--.

En total, se instalarán 12.000 metros cuadrados de asfalto fonoabsorbente para reducir hasta en 10 decibelios el ruido generado por el paso de vehículos y un 20 por ciento las emisiones de gases contaminantes.

Asimismo, se acondicionarán 8.137 metros cuadrados de pavimento de granito, 6.100 metros de bordillos y rigolas, mobiliario urbano (60 bancos y sillas, un 40% más que en la actualidad, y 90 papeleras), bolardos en intersecciones para favorecer el transporte público, pasos peatonales más amplios y semaforización específica para bicicletas.

"Se trata de una reurbanización integral dirigida a mejorar la calidad urbana, la movilidad y la experiencia de quienes viven, trabajan, pasean o acuden por cualquier motivo a esta zona de la ciudad", han agregado los responsables municipales.

Igualmente, desde el consistorio han insistido también en que el desarrollo de las obras se llevará a cabo sin necesidad de detener ni la actividad comercial ni el paso total de vehículos.

CRONOGRAMA Y PLAN

El gobierno municipal ha diseñado, junto a la adjudicataria de las obras y en coordinación con las delegaciones de Urbanismo y de Movilidad, un cronograma de obras y un plan de movilidad "con un doble objetivo: cumplir los plazos y, fundamentalmente, generar la menor alteración posible durante el periodo de ejecución".

El plan de ejecución de obras se ha diseñado para mantener en todo momento el acceso a los establecimientos, dado que la amplitud de las aceras de esta vía urbana permite trabajar por sectores y compatibilizar la actividad comercial con los trabajos de renovación, ha detallado el Ayuntamiento.

Además, ha destacado que la calle Colón no se cerrará nunca por completo al tráfico. El asfaltado se realizará en horario nocturno, y los trabajos más sensibles se programarán para minimizar las afecciones. Se contempla algún corte puntual cuando se trabaje sobre bordillos o intersecciones, aunque la mayoría de estas ya tiene instalado el mismo pavimento de granito, lo que facilita la integración.

El concejal de Urbanismo ha agregado que el próximo 22 de junio empieza el asfaltado de la Gran Vía Marqués del Túria, una vía urbana próxima a Colón y con mayor tráfico rodado. "Por eso, para el inicio de la actuación en Colón, hemos querido esperar a que terminase el curso escolar, la actividad en los colegios, que se traduce en menos transporte escolar, así como un momento en el que hay vecinos que se van fuera de la ciudad por vacaciones", ha apuntado Juan Giner.

IDENTIDAD URBANA 'VALENTIA'

Dentro el plan 'Valentia', la calle Colón, la primera de las actuaciones urbanas previstas bajo ese programa, integrará con su reforma el sello 'Valentia' en el pavimento urbano.

Las actuaciones en las plazas de San Agustín y la plaza del Ayuntamiento, actualmente en distintos niveles de tramitación, también se ejecutarán en el marco de esta nueva identidad urbana.

El sello que se colocará en el pavimento, obra del artista valenciano David Cercós, está inspirado en el epígrafe fundacional de Tito Livio ubicado en la plaza de la Virgen.

La imagen ofrece la leyenda 'Valentia' y un murciélago, símbolo de identidad, en una pieza monocroma que se integrará de manera discreta pero reconocible en el pavimento. A partir de ahora, cada actuación desarrollada dentro del Plan Valentia incorporará este sello.