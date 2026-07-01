Arranca el servicio de playas accesibles en Alicante mientras Cocemfe advierte de que llega con "un mes de retraso"

Servicio de playas accesibles en Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El servicio de playas accesibles ha arrancado este miércoles en Alicante y se prolongará hasta el próximo 15 de septiembre. Todo ello, mientras Cocemfe ha alertado de que esta iniciativa llegue con "un mes de retraso", es decir, "30 días después del inicio oficial de la temporada de playas".

Las zonas en las que se presta el servicio son las playas del Postiguet, San Juan, Urbanova, Albufereta y Tabarca. En total son 14 los monitores que están presentes para prestar el servicio desde las 10.00 y hasta las 18.00 horas, según ha informado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

De esta forma, las playas accesibles cuentan con un servicio de acompañamiento al baño con sillas anfibias para personas con movilidad reducida y con actividades lúdico-pedagógicas para personas con diversidad funcional.

De acuerdo con el consistorio, entre 600 y 700 usuarios acuden diariamente para hacer uso de este servicio en los arenales alicantinos, de los que la playa del Postiguet acapara prácticamente a la mitad.

Asimismo, en el Postiguet, San Juan, Urbanova y Albufereta los usuarios disponen también de zonas de sombra con pasarelas de acceso de ancho especial de cien metros cuadrados, aseos, duchas y vestuarios adaptados.

En el caso de las plazas de aparcamiento adaptadas, se encuentran también disponibles en las playas de San Juan, El Postiguet y Urbanova, según el Ayuntamiento.

"ACCESO AL MAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES"

Por su parte, Cocemfe Alicante ha lamentado que, 30 días después del inicio oficial de la temporada de playas, los puntos accesibles hayan comenzado ahora, este miércoles, a prestar servicio.

Por ello, ha criticado que la apertura llegue con "un mes de retraso respecto al resto de servicios municipales de playa" y ha aseverado que se continúa "sin garantizar un acceso al mar en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad", según ha indicado la entidad en un comunicado.

Esta situación ya fue advertida por Cocemfe Alicante públicamente a través de la campaña 'Abramos paso al verano. #LaPlayaTambiénEsNuestra', al considerar que suponía "una discriminación en el acceso a un espacio público de uso común".

La entidad también ha subrayado que a la "demora" en la apertura del servicio se suman "diversas deficiencias que siguen limitando el acceso efectivo al mar".

En este contexto, Cocemfe Alicante ha apuntado que, en el momento de la apertura, el servicio de baño adaptado continúa sin estar en "pleno funcionamiento", las pasarelas "no alcanzan completamente la orilla" y los baños adaptados están "cerrados".

Además, ha continuado, la "acumulación de piedras" en la zona de baño, provocada por las obras del espigón, dificulta "el acceso al agua" a la ciudadanía, en especial a las personas con movilidad reducida, por lo que la apertura del servicio "no garantiza por sí sola una accesibilidad real".

En esta línea, la presidenta de Cocemfe Alicante, Cristina Esclapés, ha afirmado que la apertura de los puntos de playas accesibles llega "tarde" y muestra "una falta de planificación que no debería repetirse".

"La accesibilidad debe estar garantizada desde el inicio de la temporada, con todos los recursos disponibles y plenamente operativos. Cuando no es así, se genera una situación de desigualdad para las personas con discapacidad frente al resto de usuarios y usuarias de las playas", ha manifestado.

Finalmente, Esclapés ha sostenido que "la accesibilidad no puede plantearse como una prestación complementaria ni sujeta a activaciones puntuales". En este sentido, ha remarcado que "debe estar integrada de forma permanente en la gestión de las playas y funcionar con todos sus recursos disponibles desde el primer momento". "Solo así se garantiza un uso real, seguro y en igualdad de condiciones para todas las personas", ha concluido.

Además, desde el área de Accesibilidad de Cocemfe Alicante han incidido en que "una playa accesible no se limita a la existencia de un punto de apoyo al baño, sino que requiere que todos los elementos que conforman la cadena de accesibilidad funcionen de manera coordinada".

Por su parte, el técnico de accesibilidad de la entidad, Cristian Ludwig, ha explicado que esta debe contemplarse de forma "integral" y ha indicado: "De poco sirve disponer de un punto accesible si la pasarela no llega hasta la orilla, si el baño adaptado no está operativo o si existen barreras físicas que impiden acceder al agua".

CRÍTICAS DEL PSPV

En este contexto, el grupo municipal socialista ha alertado este miércoles de que el servicio de baño adaptado para personas con discapacidad "no ha podido comenzar con total normalidad debido a diversas deficiencias".

Por ejemplo, según ha precisado el PSPV en un comunicado, la rampa de acceso para las sillas anfibias "no llegaba hasta el agua en el Postiguet y tendrán que modificarla y ponerla en otra zona, porque obstruye el acceso al pasamanos".

Sobre la playa del Postiguet, este grupo municipal ha asegurado que los usuarios se han encontrado con los aseos "cerrados" a la hora de iniciar el servicio y "no se han colocado los toldos para proporcionar sombra".

Otra de las cuestiones que ha criticado el PSPV ha sido el horario dispuesto para el baño adaptado, ya que los usuarios pueden utilizar este servicio solo entre las 10.00 y las 18.00 horas, según ha indicado.

Por ello, la concejala socialista Trini Amorós cree que el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, del PP, "ha vuelto a demostrar su falta de sensibilidad con las personas con discapacidad". Asimismo, ha incidido en que "el servicio de baño adaptado ha comenzado un mes más tarde que el servicio de socorrismo y, además, sin las condiciones necesarias".

Amorós ha exigido revisar de forma "urgente" el horario en que se presta este servicio, ya que es, a su juicio, "absolutamente incongruente que las autoridades sanitarias recomienden evitar el baño a las horas centrales del día" y que Barcala pretenda que "las personas con discapacidad lo utilicen a esas horas", ha señalado.