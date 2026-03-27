La artista valenciana Luna Valle "gasta los casquetes del amor" con su primer álbum: 'Cazador, te engañé' - MIREIA RIBES

VALÈNCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La artista valenciana Luna Valle "gasta los casquetes del amor" con su primer álbum 'Cazador, te engañé', un trabajo que estará disponible en todas las plataformas musicales el próximo 10 de abril y se presentará en el festival Atomic Art el 24 de abril.

A través de nueve temas que "se sienten como un balazo directo al corazón", la artista encuentra un espacio creativo en el que experimentar y jugar con la música junto a su productora Joje. El álbum cuenta también con la colaboración de las músicas valenciana Amy y Xenia en la producción de tres canciones, según ha informado la artista en un comunicado.

Con un equipo enteramente femenino y un álbum que cuenta con dos videoclips que verán la luz "muy pronto", Valle hace que "el lobo sea quien tema ser comido" a través de temas que son "tan afilados como un cuchillo y tan dulces como el ruido de un sonajero". El disco se presentará por primera vez en directo en el escenario del festival Atomic Art el próximo 24 de abril.

'Cazador,te engañé' ya ha dejado ver sus primeros entresijos con el lanzamiento de su primer single 'He soñado que me bañaba con tu amante', que cuenta con un videoclip realizado por la productora valenciana Jolines Chicas.

Asimismo, con canciones como 'Tutoriales' o 'Bombero', "la artista consigue alcanzar su madurez musical mientras se ríe de los chicos que le han acompañado por el camino".

La artista valenciana ha afirmado que su nuevo trabajo "responde a hacerme cada vez más mayor y a ver el mundo de otra manera". "Los temas me piden que haga un álbum con ellos y surge de forma natural y casi sorpresa para mí", ha destacado, al tiempo que ha asegurado que "todo es posible gracias a Joje que me acompaña en todo el proceso y que se convierte en un sostén creativo crucial para el proyecto".

Tras sus dos EPs 'Espinas con Carola' (2025) y 'Prueba de fuego con Agus y con Carola' (2023), Valle presenta un álbum con el que pretende situarse como protagonista de su propia historia.

SOBRE LUNA VALLE

Luna Valle (València, 2003) es una artista multidisciplinar interesada en la música, las artes escénicas y lo que se le eche por delante.

Desde el año 2020 trabaja en su proyecto musical homónimo publicado bajo su sello discográfico Buñuelos. Su proyecto musical nació junto al artista Tórtel en el año 2020 con el lanzamiento de su single 'Alguno de Nosotros'.

Tras este tema llegaron 'Estado de Alarma', 'Cultura Audiovisual' y 'La mejor canción jamás', temas en los que "se atrevió a jugar con sintetizadores y nuevos sonidos".

En 2023 dio el salto a su primer EP 'Prueba de fuego con Agus y con Carola', un trabajo para cantarle al desamor en el que colabora con Agus (guitarra) y Carola (piano). En este mismo año también llegaría 'Espinas con Carola' donde "defiende a capa y espada su capacidad de crear nuevos mundos como cantautora".

Además de dedicarse a la música Luna Valle gestiona también el colectivo valenciano Okuparte en el que invita a los artistas valencianos a "okupar" la ciudad con su arte y sus propuestas.

Valle también gestiona los encuentros musicales Ombligo en los que invita a artistas mujeres de València a exponer sus inquietudes sobre el panorama musical y donde genera debate para que avance la escena en la ciudad, además de generar un espacio para el aprendizaje y el error.

Asimismo, la artista presentó en 2025 su primera obra de teatro 'He besado pocas bocas' y ha abierto las puertas de su espacio autogestionado Catástrofe, un lugar en el que "caben todo tipo de ideas y proyectos y que está abierto a la sociedad valenciana para su libre uso".