Artistas falleras creen que queda "mucho por hacer" para lograr mayor visibilidad: "Hay que firmar más monumentos"

VALENCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Artistas falleras creen que todavía queda "mucho por hacer" para lograr una mayor visibilidad en este gremio y consideran que, pese a que sigue siendo un oficio en el que se reconoce en mayor medida la aportación masculina, cada vez más hay mujeres que apuestan por dedicarse al diseño y creación de monumentos falleros. En este sentido, coinciden en subrayar la importancia de que las fallas tengan firma femenina para que se deje de pensar que este es un ámbito "simplemente de hombres". "Eso no es así".

Teodora Chichanova y Ángela Grau son dos mujeres artistas falleras que estos días trabajan sin parar para dar los últimos retoques a sus 'ninots' antes de la semana grande de las Fallas en València y otras localidades de la Comunitat, en un taller ubicado en la localidad de Rafelbunyol.

Ambas firmarán este año sus propios monumentos y, en el caso de Grau, será su primera vez. "Me va a hacer toda la ilusión del mundo, estoy segura de que cuando se plante me voy a poner a llorar", ha admitido en declaraciones a Europa Press Televisión.

Las dos artistas aseguran que sí que hay muchas mujeres que trabajan en la realización de las fallas en los talleres, pero que son "muy pocas" las que terminan firmando los monumentos efímeros.

"Las mujeres siempre han ayudado en el taller, aunque el que firmara fuera su marido, su padre, su esposo, pero siempre hemos estado ahí", ha señalado Grau quien ha remarcado que, pese a que hay un mayor número de estudiantes en los cursos de formación profesional, son muy pocas las que consiguen plantar su propio monumento: "No todas acaban dando ese gran salto de formar parte de este sector".

En este sentido, esta joven artista ha explicado que sí ha habido referentes femeninos en este oficio, aunque, al final, muchas de ellas no llegan a firmar sus obras, o terminan siendo firmadas por su marido o por su padre.

Por ello, entienden que el hecho de poder rubricar los monumentos falleros supone uno de los mayores reconocimientos de su aportación a esta tradición, ya que sostienen que si no se consigue una mayor visibilidad de las mujeres en este sector, "no dejaremos de pensar que el oficio es simplemente de hombres y eso no es así".

Teodora Chichanova llegó en el año 2008 a Valencia, procedente de Bulgaria, y nada más conocer la festividad de las Fallas supo que quería ejercer este oficio al que tiene que dedicar muchas horas de su vida. De hecho, cree que el problema de una mayor incorporación de mujeres a este sector es porque tienen "muy complicado" dedicarse plenamente a este oficio cuando también quieren dedicar su tiempo a la familia, y "tira más" hacia el cuidado de sus seres queridos que al trabajo.

No obstante, en su caso ha querido continuar en un trabajo que "disfruta": "Me encantan las Fallas, y no he dejado atrás a mi familia. Sé que es difícil pero animo a las chicas que les guste este oficio a que den el paso".

Sobre si en estos últimos años ha encontrado algún tipo de reticencias con respecto a sus compañeros hombres en este oficio, Grau explica que no se puede "generalizar" y que sí que ha encontrado personas más cerradas pero que, cada vez, nota que la gente es "mucho más abierta de mente".

En estas últimas jornadas antes de exponer sus monumentos falleros en las calles, todas las horas son pocas para terminar las piezas para llegar a tiempo y que todas ellas puedan ser trasladas al lugar donde estarán expuestas hasta que ardan el día 19 de marzo, tal y como marca la tradición.

"ES ALGO HISTÓRICO PERO LLEGA MUY TARDE"

Este año la responsable del diseño de la falla municipal del Ayuntamiento de València, Marina Puche, en colaboración con el taller de Manolo García, es la primera mujer que consigue plantar esta falla, algo que califica de "histórico", aunque considera que llega "muy tarde".

"Creo que esto debería haber pasado hace muchos años. La verdad es que cuando firmas el diseño ni lo había pensado, no había caído, pero luego lo piensas y dices '¿Qué tarde, no?'", ha explicado Puche quien ha seguido la tradición familiar en el oficio del artista fallero.

Al igual que Chichanova y Grau, esta artista también considera que, comparado con sus compañeros hombres sigue habiendo "muchísimas menos mujeres" en este gremio, aunque ha observado que en este 2023 sí que hay más trabajo de mujeres con respecto a otros años.

"Cada vez hay más mujeres porque hay muchas más estudiantes en el módulo de Formación Profesional", ha indicado Puche aunque, en comparación con la presencia masculina, apunta a que la femenina tan solo llega a representar un ocho por ciento.

En este sentido, cree que todavía queda "mucho por hacer" para que las mujeres "estemos igualadas" ya que en los talleres falleros sí que hay muchas mujeres trabajando: "Lo que falta es que se firme más".

En las fallas de categoría infantil, esta artista ha notado en los últimos años una mayor presencia de firmas femeninas porque entiende que es mucho "más fácil" para los creadores que están comenzando.

"Lo normal es empezar por la creación de fallas de infantil y luego pasar a elaborar las fallas grandes, aunque ese paso todavía está muy verde para las mujeres que todavía no firman los monumentos falleros más grandes", ha recodado.

No obstante, el poder poner su nombre al diseño de la falla del Ayuntamiento de Valencia, considera que puede ser positivo para crear referentes y que las mujeres se animen a incorporarse a este gremio.

Sobre la sensación que siente ante el reto de exponer su diseño en estas Fallas, Puche matiza que en cualquier falla, aunque sea de sección octava, nota "la misma presión" puesto que "es algo que sacas a la calle y está expuesto al criterio de la gente" con "la misma ilusión" que en años anteriores cuando ha participado en el diseño y la elaboración de fallas más pequeñas en otros barrios de Valencia.

EXPOSICIÓN EN CENTRE DEL CARME DE VALENCIA

Puche tiene ocasión de mostrar su arte en una exposición paralela a la falla municipal de Valencia en el Centre del Carme de València (CCCC) donde se ahonda en el universo cotidiano, alegre y colorista de esta artista bajo el título 'Amor a primera tinta'.

El recorrido comienza con la alegría de los viernes, ilustrado con un 'ninot' de un gondolero encima de un cóctel y con los pequeños dibujos espontáneos que Puche publica cada viernes desde hace cinco años.

La muestra, que se podrá ver hasta el 28 de mayo, actúa también como retrospectiva de las fallas que ha elaborado en años anteriores, así como una exhibición de diseños nuevos e ilustraciones vinculadas a Manitas de plata, la marca que comparte con su hermana. "Es una exposición que, al igual que las Fallas, es muy divertida para pasárselo bien, llena de color y de cosas cotidianas", ha señalado.