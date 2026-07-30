Asambleas docentes y sindicatos reactivan la protesta en el inicio de curso y convocan manifestación el 12 de septiembre

Archivo - Manifestación de docentes no universitarios. ARCHIVO. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Assamblees Docents del País Valencià (CADPV), junto con los sindicatos STEPV, CCOO, UGT, CGT, CSO, COS y Docents en Lluita, ha acordado "reactivar" las protestas de cara al inicio del próximo curso escolar y anuncia la convocatoria de manifestaciones para el próximo 12 de septiembre.

Así lo han decidido en una reunión de trabajo para planificar el inicio del curso 2026-2027 y definir una "estrategia conjunta ante la falta de respuesta" de la Conselleria de Educación a las reivindicaciones del profesorado, señalan los colectivos en un comunicado.

En el encuentro, todas las entidades han "acordado reforzar la unidad de acción y dar continuidad al proceso de movilización iniciado el pasado mes de mayo". En este sentido, han reiterado "la voluntad de continuar trabajando en el marco de la huelga actualmente suspendida con el objetivo de retomar las reivindicaciones planteadas y forzar una negociación real que dé respuesta a los principales problemas que afectan la educación pública valenciana".

Estas entidades lamentan que la administración "continúa sin ofrecer soluciones a los retos que afrontan los centros educativos y el profesorado" y "el enquistamiento de unas negociaciones que no están dando sus frutos en las diferentes mesas sectoriales de junio y julio".

"Es por eso que las organizaciones consideran que "la Administración continúa sin ofrecer soluciones a los retos que afrontan los centros educativos y el profesorado". Por este motivo, defienden que el inicio del nuevo curso "tiene que ir acompañado de un calendario de movilizaciones que presione a la Conselleria para que "reabra un proceso de diálogo efectivo que permita mejorar las condiciones laborales, reforzar los recursos de los centros y dignificar el sistema educativo valenciano".

En este marco, señalan la fecha del 12 de septiembre como "primera gran manifestación", que se celebrará de manera simultánea en las principales ciudades del territorio valenciano. La convocatoria pretende convertirse en "un espacio de encuentro de toda la comunidad educativa para reclamar una negociación efectiva y el logro de acuerdos que den respuesta a las demandas pendientes".

COLABORACIÓN CON OTRAS CCAA Y AGENTES SOCIALES

Además, las entidades han acordado "ampliar las alianzas con otros agentes sociales, ciudadanas y educativas, así como establecer vínculos de coordinación con organizaciones otras comunidades autónomas que comparten problemáticas y reivindicaciones similares" con el fin de "reforzar la defensa de la educación pública y sumar apoyos a las futuras movilizaciones".

Finalmente, los representantes sindicales y la CADPV han subrayado que "todas las decisiones continuarán adoptarse desde el consenso y la participación de las asambleas docentes, que seguirán siendo el espacio de debate y decisión sobre las acciones que se impulsan durante el curso".

En las próximas semanas, se concretará un calendario de movilizaciones que, "si la situación lo requiere, podrá incluir acciones de mayor contundencia siempre con el apoyo de las asambleas" advierten.