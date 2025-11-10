Así es el nuevo Centro 14 de Alicante: siete plantas para oficinas, aulas de formación y salas de teatro y exposiciones

ALICANTE, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa Orthem, adjudicataria de la rehabilitación y ampliación del Centro 14 de Alicante, destaca que "ha culminado" las obras de un proyecto que "ha devuelto la vida a uno de los edificios históricos más importantes del Casco Antiguo de la ciudad". El espacio cuenta con siete plantas en las que hay oficinas, aulas de formación y biblioteca, además de salas de ensayo, teatro y exposiciones.

"La actuación ha transformado el palacete del siglo XVIII y su anexo en un moderno equipamiento destinado a la formación, la cultura y los servicios municipales", ha apuntado la compañía este lunes en un comunicado.

El proyecto ha perseguido poner en valor "el patrimonio histórico del inmueble", con la incorporación, al mismo tiempo, de "las infraestructuras necesarias para garantizar su accesibilidad, eficiencia energética y confort".

El resultado es un edificio "plenamente adaptado a los nuevos usos y a las demandas de la ciudadanía". Así, el renovado Centro 14 va a contar con una superficie total superior a 3.700 metros cuadrados distribuidos en siete plantas, con oficinas, aulas de formación y biblioteca, además de salas de ensayo, teatro y exposiciones.

Según la empresa, "los nuevos espacios posibilitan la implantación de servicios de asesoramiento a la juventud, iniciativas vinculadas a empleo y vivienda joven, formación especializada, y actividades culturales abiertas a la comunidad".

Además, ha valorado que la renovación del edificio, situado en la calle Labradores, representa "un paso firme en la revitalización urbana del entorno" y que "consolida el compromiso del Ayuntamiento de Alicante con la recuperación del patrimonio y la dinamización cultural del centro de la ciudad".