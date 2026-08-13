Así se vivió el eclipse en altamar: el ferri Ibiza-Valencia se convirtió en observatorio flotante con expertos

Pasajeros del ferri Ibiza-Valencia ven el eclipse desde el barco en una jornada organizada por Trasmed y la UV - TRASMED

VALÈNCIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Trasmed (Grupo Grimaldi) y el Departament d'Astronomia i Astrofísica de la Facultat de Física de la Universitat de València (UV) convirtieron un buque en un auténtico observatorio flotante que ha permitido disfrutar del eclipse solar de una manera excepcional.

Para ello, organizaron una "jornada histórica" a bordo del ferri, donde los pasajeros pudieron disfrutar de este fenómeno natural desde un enclave privilegiado en pleno Mediterráneo, en el marco del servicio regular Ibiza-Valencia, según ha explicado la naviera en un comunicado.

Durante la travesía, este observatorio flotante improvisado contó con explicaciones científicas en directo y un seguimiento del fenómeno paso a paso guiado por los expertos de la UV.

En este sentido, el horizonte abierto del Mediterráneo y la coordinación del itinerario organizado específicamente por Trasmed para situar el barco en el punto con mejores condiciones permitieron observar el eclipse "con una perspectiva única, acompañada en todo momento por recomendaciones de seguridad".

Además, como antesala a la observación del eclipse solar, se desarrolló a bordo un programa de divulgación para todas las edades con talleres participativos, concursos con premios y regalos, charlas sobre eclipses y sesiones de preguntas y respuestas con especialistas.

La directora de Pasaje y Marketing de Trasmed, Jana Peiró, ha subrayado que "nuestra naviera apuesta por la divulgación en distintos aspectos. El eclipse solar nos ha brindado una oportunidad única para ofrecer a nuestros pasajeros una vivencia irrepetible, y no queríamos dejarla pasar. La colaboración de la Universitat de València nos ha permitido, además, hacerlo con el máximo rigor científico y divulgativo".

Por su parte, el director del Departament d'Astronomia i Astrofísica de la Facultat de Física de la Universitat de València, Pablo Cerdá, ha destacado el valor de iniciativas como esta para "acercar la ciencia y la investigación que se hace en la Universitat de València a la ciudadanía, así como para compartir esta experiencia única.".