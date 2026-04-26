Asistido y trasladado en helicóptero al hospital un ciclista tras sufrir una caída en Jarafuel

Archivo - Imagen de un SAMU - GVA - Archivo

VALÈNCIA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un equipo médico del SAMU ha asistido y trasladado en helicóptero al hospital un ciclista tras sufrir una caída durante la mañana de este domingo en Jarafuel (Valencia), según ha detallado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

En concreto, el aviso se ha recibido sobre las 10.15 horas y hasta el lugar se ha movilizado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico ha realizado la RCP a un hombre de 68 años.

El ciclista ha sido recuperado y trasladado en helicóptero al Hospital La Fe de València, según han precisado estas mismas fuentes sanitarias.