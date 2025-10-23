Asociaciones de víctimas de la dana y artistas "alzan su voz" en una canción solidaria

Las asociaciones Víctimes DANA Octubre 2024 y Víctimas Mortales DANA 29-O impulsan junto a artistas valencianos --Panxo de ZOO, Pablo de La Raíz, Malifeta, Abril, Los Chikos del Maíz y Tito Pontet-- la canción 'Lladres de sobretaula'. - REMITIDA ÚLTIMO PASILLO

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones Víctimes DANA Octubre 2024 y Víctimas Mortales DANA 29-O impulsan junto a artistas valencianos --Panxo de ZOO, Pablo de La Raíz, Malifeta, Abril, Los Chikos del Maíz y Tito Pontet-- la canción 'Lladres de sobretaula', un tema solidario "para salvaguardar la memoria" y que estará disponible en plataformas digitales este viernes a las 00h.

Coincidiendo con el primer aniversario de la barrancada que asoló gran parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, se lanza esta composición, cuyos beneficios se destinarán íntegramente a las asociaciones de víctimas afectadas.

Algunos de los artistas más reconocidos del panorama valenciano, como son Panxo de ZOO, Pablo de La Raíz, Malifeta, Abril, Los Chikos del Maíz, Tito Pontet y Pxllt, prestan sus voces para acompañar a las familias y dar fuerza a un mensaje común: "Ara tots alcem la veu per qui ja no pot alçar-la" (ahora alzamos la voz por quien ya no puede alzarla).

'Lladres de sobretaula', escrita y compuesta por Toni S. 'Panxo' y producida por Toni Fort 'Pxllet', miembros de los inactivos ZOO, es una canción que denuncia la falta de responsabilidad política, el abandono a los afectados y la distancia entre las instituciones y la realidad de los pueblos.

El videoclip, que se estrena junto a la canción, combina escenas de los artistas con imágenes reales de la dana: los pueblos afectados, la labor de los voluntarios y la devastación provocada por las lluvias torrenciales.

Se trata de "un retrato que da voz al dolor, la impotencia y la dignidad de las familias que, un año después, continúan reclamando verdad, justicia y reparación", explican los responsables de la iniciativa en un comunicado.

'Lladres de sobretaula', agregan, es "un homenaje a quienes ya no están, a quien lo perdió todo, a las familias de las víctimas y a los voluntarios que se organizaron para sacar adelante una Valencia que se vio arrasada por el agua y el barro". También, "un gesto por mantener viva la memoria de quienes sufrieron las consecuencias de aquella tragedia, y recordar que las heridas de aquel octubre traidor siguen abiertas".

HOMENAJE "VERDADERAMENTE CIUDADANO"

Cabe recordar que este sábado, 25 de octubre, a las 11:30 horas se celebrará en el Teatro Olympia de València un homenaje a las víctimas "verdaderamente ciudadano, que no está organizado por ninguna institución ni tiene como protagonista ningún representante político", organizado por la asociación Víctimes de la DANA 29 d'Octubre.

Será, detallan sus impulsores, "un encuentro abierto a toda la ciudadanía, sin representación institucional, donde el protagonismo recaerá en las familias". La asistencia será previa reserva de entrada debido al aforo limitado.

Con estas inciativas, "los artistas unen fuerzas de cara a la movilización del 25 de octubre que tendrá lugar en València exigiendo responsabilidades políticas al gobierno valenciano", concluyen.