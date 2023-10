El Ateneo se convertirá en galería de arte para rendir tributo a Ripollés y darlo a conocer como "nunca antes"

"El primer antiRipollés fui yo porque nunca he creído en la fama", asevera el artista

El Ateneo Mercantil de València se convertirá en galería de arte para homenajear la trayectoria profesional del autor castellonense Juan Ripollés con 'Tributo a Ripollés. El artista al desnudo', la exposición "más personal y profesional" para conocer "como nunca antes" al artista.

La muestra, que todavía se está produciendo y que se podrá visitar a partir de 2024, llevará a cabo un viaje por las siete décadas de trayectoria de este valenciano internacional con una selección de más de 40 obras y 30 esculturas que estarán expuestas en el salón noble del Ateneo Mercantil y también en la plaza del Ayuntamiento.

'Tributo a Ripollés. El artista al desnudo' se ha presentado este miércoles en rueda de prensa --dentro de las actividades paralelas del Festival Internacional de Cine Infantil de Valencia (FICIV)-- en el Ateneo Mercantil en presencia de la presidenta de la institución Carmen de Rosa; el propio Juan Ripollés; el comisario de la exposición, Marcos Campos, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de València, Jose Luís Moreno.

El artista, visiblemente emocionado, ha trasladado su agradecimiento al comisario y a la presidenta del Ateneo Mercantil y ha reconocido tener "la ilusión de un niño" por la muestra que le rinde homenaje. Sobre lo que el público podrá encontrar, Ripollés ha señalado que se enseñará "todo" lo que quieran enseñar de él y de su obra, pues asegura que es "una persona muy transparente" y que "no censura nada" de su vida.

"Prefiero ser transparente que oscuro. Ser honesto. Tengo el principio humano de querer ser un buen ciudadano del mundo, quiero ser un buen amigo, quiero ser un buen padre y así vivo, no escondo"; ha manifestado.

NO RENUNCIAR A SUS PRINCIPIOS

En esta línea, Juan Ripollés ha defendido su personalidad y su estilo propio que, según ha contado, ha podido dar algún "problema" en algún acto protocolario donde se le ha querido "imponer una ciertas normas" para asistir, pero que él se ha negado a "renunciar a sus principios".

"Yo acudo como soy, no me puedo disfrazar. No me voy a poner una chaqueta por un rato, me siento ridículo. Yo sé que me pueden ver ridículo a mí, pero yo no lo veo mal", ha afirmado.

A este respecto, el escultor ha señalado que hay "muchos" personajes dentro del mundo del arte que quieren ser diferentes cuando, a su juicio, "uno es diferente por naturalidad". "Eres diferente o no lo eres, pero no puedes querer serlo. Si buscas una cosa es muy difícil encontrarla", ha subrayado.

Respecto a esa forma de ver la vida y esa peculiaridad que le define, Ripollés ha destacado que su manera de vivir le ha servido, sin buscarlo, para crearse una imagen "muy envidiada" por "ciertas personas que quieren ser lo que no son".

Así, reconoce que "nunca" ha buscado la fama y que cuando la descubrió por primera vez se dio cuenta de que era "más molesto que beneficioso". "El primer antiRipollés fui yo porque nunca he creído en la fama", ha aseverado.

Tras setenta años de carrera profesional, el pintor ha indicado que continúa pintando y que ahora, a los 92 años, está elaborando el cuadro "más grande" que ha pintado en toda su vida, pues, según ha confesado, "sentía la necesidad de moverse en ese espacio".

"Hago este cuadro porque necesito vivir, necesito mi libertad y mi libertad es trabajo y yo soy libre mientras trabajo, cuando dejo de trabajar soy una persona como las demás", ha apostillado.

DESARROLLAR UN MUNDO MÁGICO

El comisario, por su parte, ha puesto en relieve la voluntad de que el público conozca a Juan Ripollés, sus particularidades y su forma de vivir desde que nace hasta la actualidad.

"Tenemos un montón de obra inédita que no conoce el público, que es personal, que es de su familia. Queremos conocer a su familia, su casa y desarrollar un mundo mágico en este edificio junto a la empresa Red Natura", ha indicado.

En este sentido, Campos ha señalado que todavía se está trabajando en la elaboración de este tributo y que se pretende también recuperar las más de mil entrevistas que el artista valenciano ha hecho durante sus siete décadas de trayectoria. Asimismo, ha avanzado que se va a desarrollar un documental que cuenta con una pieza inédita dirigida por Luis García Berlanga.

Por su parte, la presidenta del Ateneo ha destacado que la muestra busca dar a conocer la personalidad del artista, así como su obra, para que le público sea testigo de "la creatividad y el ingenio" de Ripollés.

"Vamos a hacer hincapié en Juan Ripollés y, por lo tanto, será sin duda la exposición más personal y profesional que va a permitir conocer de cerca, como nunca se ha hecho hasta ahora, la figura de este artista único e irrepetible", ha afirmado De Rosa.

En esta línea, ha destacado que es "un exhaustivo" repaso de su vida creativa y de su vida personal donde su familia y su "peculiaridad" de transformar sus pensamientos en arte, son "claves" en su trayectoria.

Finalmente, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de València ha puesto en valor este tipo de iniciativas que contribuyen a acercar a los más jóvenes figuras como la del artista castellonense que son también muy valoradas por los adultos.