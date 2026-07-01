La Audiencia absuelve al Jincho y otro rapero de agresión sexual denunciada por una menor tras un concierto en Mislata

Los cantantes 'El Jincho' (d) y 'Osiris El Enemy' (i) durante el juicio en la Audiencia Provincial de Valencia, a 18 de junio de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto a los raperos 'El Jincho' y 'Osiris el Enemy' que estaban acusados de sendos delitos de agresión sexual a una joven que, en el momento de los hechos tenía 17 años, tras un concierto celebrado el 4 de octubre de 2023 en un local de Mislata.

La sala considera que, tras el examen de las declaraciones, las pruebas periciales y testificales y el resto de elementos, concurren elementos "objetivos" que generan una "duda razonable" sobre los hechos denunciados o sobre la existencia de alguno de los elementos que constituyen el delito, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El tribunal considera probado que las chicas fueron al hotel de los cantantes en València, sin que se haya acreditado que ambos supieran que eran menores de edad; que subieron a la habitación pero no que le propusieran a la denunciante mantener relaciones sexuales, que las mantuvieran ni que uno de ellos le obligara a tomar cocaína, según recoge la sentencia.

La Fiscalía había solicitado 13 años de prisión por un delito de agresión sexual para cada uno de los acusados y alternativamente cuatro para Osiris --petición a la que se ha sumado la acusación particular-- mientras que las defensas pedían la libre absolución. La joven tenía reconocida una discapacidad del 41 por ciento y grado uno de dependencia que en el momento de los hechos.

En la sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, de una parte, el tribunal aprecia "contradicciones" entre las diferentes declaraciones de la víctima. La primera de ellas, prestada ante la Policía, y la segunda, ante los forenses, "difieren radicalmente", en cuanto al lugar en el que ocurrieron las agresiones, en una misma habitación o en dos cuartos diferentes localizados en distintos pisos del hotel en el que se alojaban los cantantes, al que acudieron la víctima y una amiga tras el concierto.

Por otra parte, la sala destaca las declaraciones testificales de la amiga de la denunciante, que se encontraba en una de las habitaciones, que afirmó en el juicio que no "presenció ningún hecho de violación" y que "no vio nada grave", junto a la testifical prestada por el recepcionista del hotel, quien explicó que la menor mantuvo una interacción "normal" con él cuando le pregunto dónde podía adquirir comida sin solicitarle "auxilio, protección o asistencia".

DATOS "OBJETIVOS"

En este aspecto la sala puntualiza que, "sin prejuzgar cual pudiera ser la reacción esperable de una persona que afirma haber sufrido un agresión sexual", esta conducta constituye un dato objetivo a la hora de analizar la coherencia del relato y la secuencia temporal de los hechos denunciados.

También valoran los magistrados como un elemento probatorio objetivo las imágenes de la grabación de las cámaras de seguridad del establecimiento, en las que no se aprecian signos externos de coacción o violencia en la entrada y la salida de la menor y los dos hombres, y los mensajes que la denunciante envió a uno de los cantantes horas después de los hechos, en los que le manifestaba su interés por ir a Madrid, donde se encontraban los artistas.

El tribunal detalla por último que no se puede concluir que los dos hombres conocieran que la denunciante era menor de edad debido a que era algo excepcional su presencia en la zona VIP del concierto al que, inicialmente, no podían acceder menores.

Para la sala, según la sentencia, se trata de "elementos objetivos" que generan una "duda racional" acerca de la concreta dinámica de los hechos denunciados. La sala señala que la jurisprudencia del Tribunal Supremo apunta que la declaración de la víctima puede constituir prueba de cargo suficiente para fundamentar una condena, siempre que reúna los requisitos de credibilidad subjetiva, verosimilitud objetiva y persistencia en la incriminación.

Sin embargo, "cuando concurren elementos periféricos de carácter objetivo que resultan compatibles con hipótesis alternativas o introducen incertidumbre sobre aspectos esenciales de la acusación, el tribunal debe extremar el rigor en la valoración probatoria".

Por ello, ante la existencia de las grabaciones y del testimonio del recepcionista, analizados conjuntamente con el resto del material probatorio, "impide alcanzar el grado de certeza exigible en el proceso penal respecto de la forma concreta en que ocurrieron los hechos, subsistiendo una duda racional y objetivamente fundada que, conforme al principio in dubio pro reo, debe resolverse en favor de la persona acusada".

Al anterior razonamiento añade que, tras los hechos, "lejos de sentirse compungida, la presunta víctima pretendía irse con el pretendido agresor", un "extremo inopinado y que siembra la duda respecto a si existieron relaciones sexuales" y si "fueron consentidas o no".

La joven declaró que el Jincho le obligó a practicarle una felación en la habitación en la que se alojaba pese a su rechazo y afirmó que le cogió la cabeza "con fuerza" mientras que el otro rapero la drogó y le obligó a mantener relaciones en otra habitación. El Jincho, por su parte, lo negó todo y acusó a la denunciante de habérselo "inventado" y de ser "totalmente falso" mientras que el otro cantante negó igualmente la agresión.