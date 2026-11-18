Archivo - Fachada de la Audiencia Provincial de Alicante - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha condenado a cuatro años de prisión por un delito de agresión sexual a un hombre por violar a una mujer en el domicilio de ella en Torrevieja durante la noche del 22 de mayo de 2025. Ambos mantenían una amistad antes de estos hechos.

La Sala le impone el pago de una indemnización de 23.000 euros por los daños morales que sufrió la mujer a consecuencia de los hechos. Además, el penado no podrá acercarse a menos de 300 metros ni comunicarse con ella por ningún medio por un periodo de ocho años, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Condenado y víctima quedaron sobre las 22.30 de la noche del citado día para pasar un rato de ocio junto a otros familiares de ella en un bar de Torrevieja. En un momento de la velada, ambos acompañaron a la madre de ella a su casa y fueron a un bar, hasta que decidieron volver a la vivienda debido a que la víctima estaba afectada por el alcohol que había consumido. La sentencia no es firme y se puede recurrir ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV.

Concretamente, la sentencia considera probado que el penado aprovechó que la mujer estaba dormida, no podía prestar su consentimiento ni resistirse para mantener relaciones sexuales con ella en el sofá de la casa. Durante la agresión sexual, la víctima recobró el conocimiento y vio al acusado acostado encima de ella, aunque se volvió a quedar dormida.

En su resolución, la Sala considera que la declaración de la víctima es creíble y no aprecia ninguna motivación espuria como la venganza o el resentimiento. "Se aprecia en el relato claridad y contundencia, ausencia de estereotipos y coherencia lógica", explica respecto de la denunciante, y añade que "se aprecia", asimismo, "la ausencia de contraindicios y persistencia de la incriminación en todas las fases del proceso".