La Audiencia de Valencia permite a Rafa Mir fijar residencia en Grecia para jugar en el Aris de Salónica

Archivo - El futbolista Rafa Mir a su llegada a la Audiencia Provincial de Valencia. ARCHIVO. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valencia autoriza al futbolista Rafa Mir, condenado a ocho años y medio de cárcel por agresión sexual, a fijar su residencia en Grecia, donde jugará en un nuevo club, el Aris de Salónica, según ha adelantado Las Provincias y han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras.

De este modo, el tribunal valenciano ha estimado la solicitud de Mir, que actualmente tenía contrato con el Sevilla, que deberá acudir una vez al mes a firmar al consulado español en la ciudad griega, según las mismas fuentes.

La Sección Cuarta de la Audiencia condenó al deportista a ocho años y medio de prisión por agresión sexual y lesiones a una joven al considerar probado que Mir, jugador del Valencia CF en el momento de los hechos, agredió a una joven a la que había conocido previamente en un local de la capital, en la noche del 31 de agosto de 2024 en el propio domicilio del futbolista en Bétera.

El tribunal condenó también a un segundo acusado, igualmente futbolista, a dos años y medio de prisión por agresión sexual y lesiones a otra joven, amiga de la anterior.

El pasado mes de junio, Rafa Mir trasladaba, a través de un video en sus redes sociales, que recurría alegando que en el proceso "se aportaron vídeos y otros elementos que ni siquiera aparecen en la sentencia y merecen una valoración".

"Mi defensa seguirá donde corresponde, en los tribunales", incidió en unas declaraciones en la que agradecía el apoyo y respeto a su familia, sus amigos y todas las personas que así lo han hecho. "Ahora toca seguir adelante, centrarme en mi trabajo y esperar a que la justicia siga su curso", concluía.