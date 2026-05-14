Un audiolibro rescata un guion de Blasco Ibáñez sobre un Quijote que vive en California en el siglo XXI

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VALÈNCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Casa Museo Blasco Ibáñez, en València, acogerá este viernes 15 de mayo, a las 17.30 horas, la presentación del proyecto de recuperación de un guion cinematográfico de Vicente Blasco Ibáñez que está inspirado en la figura literaria de un Quijote que vive en la Baja California de principios del siglo XXI.

El proyecto fusiona un audiolibro y un formato EPUB de libro electrónico en edición bilingüe en castellano y valenciano. El compositor Antonio Pujol, director de la Orquesta Sinfónica de Orihuela, pone la banda sonora original mientras las voces protagonistas son del actor Josep Manuel Casany y Julio Navarro, detalla el Ayuntamiento de València.

El apartado visual se completa con 20 ilustraciones exclusivas del artista Juan Álvarez, creadas especialmente para la edición digital. El formato ha sido diseñado para personas con discapacidad visual y auditiva y concebido también como herramienta de integración social.

Además, la presentación incluirá el lanzamiento de un documental pedagógico dirigido por Javier Lomas, rodado en la misma Casa Museo, que detalla el proceso de creación de esta obra que, según los impulsores, es el primer paso para convertir el guion en una película o serie de televisión.

El acto se cerrará con la actuación de la cantante Antonia de la Cruz Contreras y el guitarrista Juan Ramón Caro.