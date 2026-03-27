Archivo - El Auditori de Castelló acoge el estreno de la versión del 'Stabat mater' de la orquesta Nostrum Mare Camerata - EVA PAVIA - Archivo

CASTELLÓ 27 Mar. (EUROPA PRESS) - -

El Auditori de Castelló, espacio propio del Institut Valencià de Cultura, recibirá esta semana a la agrupación valenciana Nostrum Mare Camerata, dirigida por Jacobo Christensen, con una versión propia de la obra 'Stabat mater' de Pergolesi que tendrá lugar en la Sala Sinfónica este domingo.

La orquesta valenciana, que actúa en auditorios y festivales, abordará una versión propia y semiescenificada del 'Stabat Mater Dolorosa' de Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736), que contará con Quiteria Muñoz -soprano-, Ángela Lindo -mezzosoprano- y la cantante y actriz Marta Estal en el apartado escénico.

En este espectáculo, Nostrum Mare Camerata hace suya una de las obras vocales de música sacra más conmovedoras de la historia, proponiendo un viaje emocional y visual a través de la espiritualidad barroca, la poesía mística y la expresión dramática.

Pergolesi compuso 'Stabat Mater Dolorosa', su obra sacra más popular, poco antes de morir de tuberculosis, con sólo 26 años, y fue concebida para la meditación privada. Su éxito perdura hasta nuestros días como una de las obras maestras de la música religiosa.

El concierto que ofrecerá Nostrum Mare Camerata incorpora una composición original del director y violinista Jacobo Christensen inspirada en el universo sonoro del compositor italiano. En esta versión de la formación valenciana, los versos del 'Stabat Mater' dialogan con fragmentos de Lope de Vega, generando un juego escénico entre música, palabra e imagen que actualiza su intensidad emocional sin perder su raíz litúrgica.

CONCEPCIÓN ESCÉNICA Y RECITADO

La concepción escénica y el recitado del espectáculo correrá a cargo de la valenciana Marta Estal, nominada a los Premios Max 2026 -Mejor espectáculo musical o lírico, Mejor adaptación y Mejor actriz-.

El concierto contará, además, con las cantantes Quiteria Muñoz, Ángela Lindo -mezzosoprano- y Marta Estal; con los violinistas Sergi Bretó, Víctor Coll, María Ferrando, Iago Huerta, Eva Ortells y María Varea; los violistas Irene Juan, Alberto Marqués y Teresa Roldán; los violonchelistas Leonardo Chiodo y Guillermo Úbeda; el contrabajista Roberto Sanhermelando y el clavecinista Vicente David Martín.

Las entradas para el concierto, que se incluye en el Abono de Invierno del Auditori, están disponibles en taquilla.ivc.gva.es, además de las taquillas físicas.