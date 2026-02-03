El Auditori de Castelló inaugura con Kiki Morente su nuevo ciclo de flamenco este sábado

Cartel del concierto - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 3 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El Auditori de Castelló, espacio propio del Institut Valencià de Cultura, inaugura esta semana el ciclo 'Flamenc a l'Auditori' con el concierto Kiki Morente este sábado en la sala de cámara M. Babiloni.

Kiki Morente, hijo del maestro Enrique Morente y la bailaora Aurora Carbonell, es una de las voces destacadas de la nueva generación flamenca. Su propuesta fusiona la raíz profunda del flamenco con una sensibilidad contemporánea, conquistando escenarios dentro y fuera de España, incluyendo Estados Unidos.

Nominado en dos ocasiones a los Latin Grammy y con una exitosa carrera, Kiki ha logrado combinar respeto por las tradiciones con un lenguaje renovador, invitando al público a un viaje sonoro y emocional a través de sus éxitos.

La directora adjunta de Música y Cultura Popular del Institut Valencià de Cultura, Beatriz Traver, ha explicado que la programación de este ciclo tiene como objetivo "visibilizar la enorme diversidad y vitalidad de la que goza el flamenco actual, un género en constante evolución y con una respuesta extraordinaria por parte del público".

"Inauguramos el ciclo con Kiki Morente, que representa a la perfección el diálogo entre la tradición flamenca y una sensibilidad contemporánea capaz de conectar con públicos muy amplios. Este nuevo ciclo consolida al Auditori de Castelló como un espacio abierto a las músicas de raíz, a todos los públicos y con una programación estable que apuesta por grandes figuras del flamenco actual", ha añadido.

'Flamenc a l'Auditori' programará mensualmente una propuesta del género, comenzando esta semana con Kiki Morente y continuando el 28 de febrero con María Terremoto y el 21 de marzo con Tomatito Quintet.

Las entradas para los conciertos del ciclo ya están disponibles en taquilla on line y en las taquillas físicas.