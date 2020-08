AUPA alerta que las restricciones a hostelería y ocio nocturno potencian reuniones privadas "sin control"

La asociación Autónomos Unidos Para Actuar aboga por potenciar la concienciación, los PCR y pide más ayudas para el sector turístico

VALÈNCIA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La asociación Autónomos Unidos para Actuar (AUPA) ha advertido este viernes que con las últimas restricciones a los locales de hostelería y de ocio nocturno para frenar la pandemia "se da la puntilla al sector" y a su vez, "se cambia la presencia de gente en lugares que siguen las normas de higiene y seguridad por reuniones privadas en las que no existe control alguno".

El vicepresidente de AUPA, Pedro García, ha mostrado su respaldo al sector de la hostelería y ha reclamado "nuevas medidas extraordinarias" para todo el sector turístico, dado que se verá "afectado en su conjunto".

En concreto, AUPA pide la continuidad de los ERTE, ayudas al alquiler y para sufragar gastos fijos tales como luz y agua de los locales, la exención del pago de la cuota de autónomo y que se reactive la posibilidad del cese de actividad para aquellas empresas que no pueden continuar abiertas debido al impacto de la reducción de horarios. También considera que deben arbitrarse ayudas específicas para quien tenga que cerrar hasta el verano de 2021.

García ha defendido que desde bares, restaurantes y salas de ocio nocturno se realiza a diario "una labor pedagógica con los clientes, se les indica la obligación de usar el gel hidroalcohólico, de estar separados o de utilizar la mascarilla, sin la que no pueden acceder a los locales. Frente a esto, las reuniones incontroladas como el botellón se han demostrado un foco de expansión de la enfermedad".

Además, ha destacado la inversión y el esfuerzo económico tras meses de parada obligatoria que han tenido que hacer las empresas para 'levantar las persianas' y colocar el cartel de 'abiertos' este verano. "No ha sido fácil porque las cuentas de las pymes estaban muy tocadas. Y ahora llega la restricción de horarios de apertura y la prohibición sobre el tabaco, es que para muchos es insostenible seguir con la actividad, va a ser la ruina total", ha lamentado.

García ha recordado asimismo que "la hostelería no está aislada, porque si no puedes salir, no te desplazas, lo que afecta a alojamientos y a las tiendas de las poblaciones turísticas", por lo que las medidas se deberían aplicar a todo el sector.

Para los autónomos "las restricciones son una política insostenible económicamente" y señalan que en otros países de Europa "está funcionando la concienciación de la población". Además, señalan la utilidad de la realización de pruebas masivas a la hora de detectar personas asintomáticas, que "al no presentar ninguna evidencia de enfermedad siguen relacionándose con su entorno y propagando el virus". Recuerdan que en Alemania de 44.000 PCR realizados en Babiera 900 personas eran positivos asintomáticos.