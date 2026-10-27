Aurora Rodil, única candidata de Vox al Senado por Alicante

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Elche (Alicante), Aurora Rodil, en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE ELCHE - Archivo

ALICANTE, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Elche, Aurora Rodil, será la única candidata de esta formación al Senado por la provincia de Alicante en las próximas elecciones generales, que se celebrarán del domingo 29 de noviembre.

Rodil forma parte del gobierno del consistorio ilicitano, integrado por PP y Vox, y afronta la candidatura "con la determinación de ser la voz de la provincia de Alicante en Madrid", ha informado el partido en un comunicado.

Esta designación llega después de que este lunes trascendiera que Vox ha pactado con el PP no presentar candidatura a la Cámara Alta en seis provincias y proponer un único nombre en otras 14, entre ellas en la de Alicante.