AVA-Asaja acusa al Miteco de "incautar de tapadillo" los campos arrasados por la dana que pasan al DPH

Campo en Sot de Chera - AVA-ASAJA

VALÈNCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha acusado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) de "incautar" propiedades privadas limítrofes a barrancos y ríos que quedaron afectadas por la dana y que pasan al Dominio Público Hidráulico (DPH) "sin pagar ninguna compensación y tratar de hacerlo además de tapadillo, sin avisar previamente al sector agrario y mediante una revisión normativa periódica del BOE".

Según ha informado la organización agraria en un comunicado, AVA-Asaja obtuvo en diversas reuniones con el Comisionado para la reconstrucción y el Miteco "la promesa verbal" de que el Gobierno estudiaría la posibilidad de una compensación "justa" a los titulares de terrenos afectados que pasarían a integrarse en el DPH.

Sin embargo, asegura que supo por una llamada del delegado de Sot de Chera (Valencia) --donde se prevé obras de reparación de daños-- y por una consulta posterior a la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), de que el Gobierno está tramitando la revisión de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI) en las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI).

La consulta pública de los MAPRI se inició el 26 de enero, mediante un anuncio en el BOE, y si en un plazo de tres meses --acaba el próximo lunes-- no se presentan alegaciones, la delimitación establecida del DPH tendrá "presunción de veracidad".

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha asegurado que la manera de actuar del Gobierno, y en concreto del Miteco, es "torticera y miserable". "Mientras llevamos muchos meses dialogando e intentando consensuar una solución justa para los agricultores y ganaderos, nos enteramos por casualidad de que el Gobierno ha escondido bajo la capa de una consulta pública, a punto de acabar, esta usurpación de terrenos particulares al más puro estilo comunista", ha reivindicado.

Para Aguado, "no parece la política que cabría esperar de un Estado de Derecho. Nos sentimos traicionados, la confianza que habíamos puesto en las conversaciones se ha visto rota. Creemos que el procedimiento puesto en marcha carece de la transparencia, la información previa y la sensibilidad que los propietarios afectados se merecen. Ni el Miteco estuvo antes de la riada para hacer las infraestructuras hidráulicas y la gestión de las cañas que hubieran minimizado los daños, ni el Miteco está ahora para compensarles por la tierra que les arrebata".

INFORMACIÓN Y REIVINDICACIÓN

AVA-Asaja ha emprendido una campaña de información y reivindicación "a todos los niveles" para tratar de "reconducir la situación y lograr una rectificación rápida y contundente del Gobierno que conceda una respuesta digna a estos agricultores y ganaderos", ha expresado.

Por un lado, ha enviado cartas a la ministra Sara Aagesen así como al ministro de Agricultura, Luis Planas; la Comisionada del Gobierno para la recuperación por la dana, Zulima Pérez, y el presidente de la CHJ, Miguel Polo, en las que se manifiesta su rechazo a la actuación emprendida en relación con el DPH y se exige la compensación económica.

Asimismo, pide la colaboración en este sentido al 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, al de Medio Ambiente y de la Recuperación, Vicente Martínez, y al presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Vicente Lafuente.

Al mismo tiempo, AVA-Asaja ha reforzado el asesoramiento a las personas damnificadas. Técnicos y abogados de la asociación impartieron este martes una charla informativa en Sot de Chera, en la que informaron de las cuestiones legales y aclararon las dudas planteadas. La asociación no descarta acudir a los tribunales para conseguir una compensación que sea "justa" y "legítima".

540 DÍAS DESPUÉS

Según ha afirmado la asociación agraria, como consecuencia de la barrancada, más de 300 hectáreas de parcelas agrarias próximas a cauces quedaron afectadas, en muchos casos desaparecidas. Al no ser una crecida ordinaria, como contempla la Ley de Aguas, AVA-Asaja propuso a la Administración que, en lugar de destinar fondos públicos a restaurar estas parcelas, aprobara una línea de indemnizaciones en su paso al DPH.

"De ese modo, la administración ahorraría dinero, los cauces verían ampliada su anchura y los propietarios recibirían una compensación suficiente para poner en marcha otra explotación en un área no inundable", ha argumentado.

A raíz de la Orden APA/383/2025, el Ministerio de Agricultura mostró su "buena voluntad" al establecer una compensación, por la pérdida de renta por los daños en infraestructuras, de 11.800 euros por hectárea, pero por parte del Ministerio "no se atendió la demanda de adoptar otra compensación por la pérdida de unos terrenos privados que pasarían a integrarse en el DPH". "540 días después de la dana, la solución sigue negándose a los afectados", ha lamentado.

"No entendemos que dos ministerios del mismo Gobierno sean tan diferentes a la hora de atender a los damnificados por la dana. Con una inversión tan grande del Gobierno, mientras el Ministerio de Agricultura ha echado una mano, el Miteco tira por el suelo todo el esfuerzo por el chocolate del loro", ha lamentado.