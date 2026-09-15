La AVAV y el Ayuntamiento de València lanzan un concurso de microdocumentales sobre las bandas de música valencianas

Cartel del concurso - AVAV

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual (AVAV), en colaboración con el Ayuntamiento de València, a través del Servicio de Turismo e Internacionalización, ha puesto en marcha el concurso de microdocumentales y píldoras para redes sociales 'Bandes i... Acció!', una iniciativa que "invita a nuevas generaciones de creadores audiovisuales retratar, a través de la cámara, qué significa formar parte de una banda de música y las historias que hay detrás de las sociedades musicales valencianas".

El proyecto se enmarca en la celebración de Santa Cecilia, patrona de la música, y se suma a la estrategia Valencia Music City, con la que el consistorio ha consolidado en los últimos años una programación cultural de actividades musicales en toda la ciudad.

El concurso aporta a esa celebración "una dimensión audiovisual y documental que hasta ahora no formaba parte de sus actos", subrayan los impulsores de la iniciativa en un comunicado.

Con este proyecto, la AVAV y el Ayuntamiento buscan generar un archivo audiovisual contemporáneo que documente y preserve esa memoria viva, desde la mirada de nuevas generaciones de creadores. Las obras podrán abordar todo tipo de historias y vivencias personales o grupales en las bandas de música, también tradiciones familiares vinculadas a escuelas, bandas y asociaciones, procesos de aprendizaje, ensayos y preparación de conciertos, actividades de Santa Cecilia o experiencias intergeneracionales, entre otros aspectos de la vida de las sociedades musicales.

DOS FORMATOS

El concurso contempla dos modalidades que deberán coexistir en una misma propuesta: el microdocumental, con estructura narrativa y duración máxima de cinco minutos, y la píldora para redes sociales, un formato corto y vertical de hasta 45 segundos pensado para plataformas como Instagram Reels.

Podrán participar personas físicas mayores de edad y con residencia legal en el territorio nacional vinculadas al ámbito audiovisual, cinematográfico o de la comunicación, tanto de forma individual como en equipo. Entre los perfiles convocados se encuentran estudiantes de cine, comunicación audiovisual, periodismo o disciplinas afines, así como directores, creadores y profesionales del sector, además del público general con interés e inquietud audiovisual.

La actividad se desarrollará a lo largo de 2026 en varias fases. El período de inscripciones se abrirá del 15 al 30 de septiembre, tras el lanzamiento de la convocatoria. Las grabaciones se realizarán durante el mes de octubre, mientras que la edición y postproducción de las obras tendrá lugar en la última semana de ese mismo mes.

La entrega de los microdocumentales y píldoras finalizados está prevista para principios de noviembre, y la comunicación de los seleccionados, a mediados de mes. Las obras finalistas y ganadoras se proyectarán en un acto público integrado en la programación oficial de Santa Cecilia 2026 del Ayuntamiento de València, en el que se realizará también la entrega de premios y que incluirá una actuación musical a cargo de una sociedad musical invitada.

El palmarés del concurso incluye un Premio Principal dotado con 3.000 euros al mejor microdocumental, siete Premios Finalistas de 600 euros cada uno para las obras seleccionadas por el jurado, y menciones especiales sin dotación económica a criterio del jurado. En total, la convocatoria contempla 7.200 euros en premios. Toda la información sobre bases, requisitos técnicos y proceso de inscripción se publicará próximamente en la web habilitada para el concurso.