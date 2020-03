La AVE: "El parón de la actividad económica tendrá efectos devastadores sobre el empleo y la economía"

VALÈNCIA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) ha advertido este domingo que "el parón de la actividad económica tendrá efectos devastadores sobre el empleo y la economía", al tiempo que ha criticado que "no es tolerable que desde el Gobierno de España se cuestione la ética de los empresarios y autónomos que, ante esta situación excepcional, están trabajando duramente para mantener la actividad".

La AVE se ha pronunciado en estos términos después de que este domingo el Consejo de Ministros extraordinario haya aprobado la paralización de las actividades no esenciales a través de un permiso retribuido recuperable desde este lunes, 30 de marzo, y hasta al menos el próximo jueves 9 de abril.

La institución ha señalado que desde que el pasado 14 de marzo se aprobó el Real Decreto de estado de alarma ha reclamado "medidas para preservar la actividad económica y el empleo que, al igual que se ha realizado en los países de nuestro entorno, amortigüen el impacto de la crisis del COVID-19".

La AVE ha criticado que, "más allá de anuncios, no se han implementado" estas medidas, una situación que genera incertidumbre y un "enorme impacto negativo en el empleo, autónomos y empresas". Por ello, se adhiere a las propuestas realizadas desde CEOE y CEPYME.

A su juicio, la decisión de paralizar actividades económicas no esencial tendrá "unos efectos devastadores y cuantas más empresas paren su actividad, más difícil será la recuperación". "Sin empresas no hay empleo y, si no hay empleo, es imposible sustentar el estado de bienestar", ha advertido.

Por ello, ha defendido que es "inaplazable que se publique el listado exhaustivo de todos los sectores y empresas que deben estar a pleno rendimiento este lunes para asegurar la perfecta operatividad de los sectores esenciales de actividad".

La AVE también ha incidido en que empresarios y autónomos de "multitud" de sectores están trasformando con carácter temporal sus actividades para contribuir a la lucha contra el COVID-19. "El Gobierno debe adoptar las medidas necesarias para facilitar a esas industrias su actividad y la de sus proveedores, con agilidad y sin trabas burocráticas o administrativas", ha reivindicado.

Admemás, ha instado al Gobierno a establecer "mecanismos ágiles que animen a que cualquier otra industria pueda transformarse en estos momentos de forma temporal hacia dichas actividades, porque de esa forma se contribuirá a mantener la actividad, al mismo tiempo que se lucha contra el COVID19".

Para la Asociación Valenciana de Enpresarios "no es tolerable que desde el Gobierno de España se cuestione la honestidad y ética de miles de empresarios y autónomos, que si han tenido que poner en marcha alguna medida excepcional en relación con sus empleados se debe única y exclusivamente a la crisis sanitaria global que atravesamos y a la paralización de la actividad económica fruto del RD 463/2020 de 14 de marzoQ.

Así, ha remarcado que empresarios y autónomos "están trabajando duramente con sus empleados por mantener la actividad, el empleo y por asegurar la supervivencia de sus empresas".

"Solicitamos que ante una situación tan difícil, las autoridades competentes reconozcan pública y explícitamente con palabras y con hechos, el esfuerzo y dedicación de todas las empresas privadas, de sus empresarios, autónomos y trabajadores que por ser de sectores esenciales y críticos están al servicio de España y de los españoles para que muchos ciudadanos puedan estar en sus casas y parar esta crisis sanitaria cuanto antes", ha añadido.

Los empresarios valencianos están "convencidos" de que el confinamiento es una "buena decisión, basada en criterios científicos", pero reclamamn que "debe ir aparejada de otras medidas como la realización de tests masivos que permitan conocer la realidad y alcance de la pandemia y, sobre todo, actuar sobre la población enferma y la de riesgo, como también aseguran los expertos".

Finalmente, la AVE ha expresado su "agradecimiento, consideración y reconocimiento" al personal sanitario y de servicios esenciales, las fuerzas y cuerpos de seguridad, las farmacias, los comercios que proveen bienes de primera necesidad, los integrantes de la cadena alimentaria, los trabajadores de los comercios de alimentación y a todas las empresas de telecomunicaciones y de servicios de tecnologías de la información.