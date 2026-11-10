AVE "respeta" el derecho a la huelga, pero ve "marcado carácter electoral" y advierte de su impacto en la economía

Archivo - El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, interviene durante la asamblea general de la organización, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) asegura que respeta el derecho a la huelga general de este miércoles 11, convocada a nivel estatal por el derecho a la vivienda, si bien considera que tiene "un marcado carácter electoral" por la cercanía del 29N. Es por eso que advierte que "la sociedad y la economía españolas podrían verse fuertemente afectadas" por esta convocatoria.

"Respetamos la decisión de aquellos trabajadores que, de conformidad con la Constitución Española, ejerzan su derecho a la huelga. No obstante, consideramos que los motivos esgrimidos para la convocatoria, en el fondo, no tienen que ver ni con aspectos laborales ni con cuestiones achacables a las empresas", manifiesta la organización empresarial en un comunicado.

Según AVE, "la sociedad y la economía españolas podrían verse fuertemente afectadas ante una huelga que tiene un marcado carácter electoral, dada la proximidad de las elecciones generales convocadas para el día 29 de noviembre".

A su juicio, si lo que se pretende con esta huelga es que se solucione el problema de la vivienda en España, se debe legislar para que ante una demanda creciente y una oferta insuficiente, entre otras cuestiones, "se aumente la disponibilidad de suelo, se reduzca la burocracia, se respete el derecho a la propiedad privada y prime la seguridad jurídica".

"Los españoles tenemos la oportunidad, ante el próximo proceso electoral del 29N, de valorar las propuestas presentadas al respecto por las distintas fuerzas políticas que concurren a las elecciones", señala al respecto.

Además, AVE advierte que "la huelga, en estos momentos, puede contribuir a aumentar la polarización y la crispación que la sociedad ni queremos ni hemos provocado, en lugar de favorecer la paz social, el consenso y la resolución de los problemas reales, como es el de la vivienda, que exige la ciudadanía".

Por todo ello, pide al Gobierno que "se adopten las medidas necesarias para preservar el derecho de todos aquellos trabajadores que deseen acudir a sus puestos de trabajo". "Estamos convencidos de que las manifestaciones programadas para el día de mañana transcurrirán en la más absoluta normalidad, porque la sociedad española es responsable y pacífica", concluye.