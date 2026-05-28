Avetid critica la "parálisis cultural" y el "ninguneo" de la Generalitat a las artes escénicas

Un acto de Avetid - VICENTE A.JIMÉNEZ

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Associació Valenciana d'Empreses d'Arts Escèniques (Avetid)

--integrada por más de 50 salas y empresas-- lamenta el "ninguneo institucional" y la "parálisis cultural" de la Generalitat Valenciana hacia el sector escénico de Alicante, València y Castellón.

Es la valoración que en estos momentos hace pública la entidad después de que sus "reiteradas peticiones" de reunión a la Secretaría Autonómica de Cultura "no hayan obtenido respuesta".

En un comunicado, Avetid reclama "encontrar espacios de diálogo directo y acuerdo con la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, y con el equipo que la acompaña en el cargo".

"Pese al discurso oficial de diálogo y consenso, compartimos una sensación creciente de desatención y de bloqueo, ya que el nuevo equipo de la Conselleria de Cultura no ha respondido a nuestras propuestas de reunión, y cuando hemos obtenido alguna respuesta, se nos ha derivado al Institut Valencià de Cultura (IVC), que no tiene competencias para responder a gran parte de la problemática que queremos solucionar", señala la junta.

La asociación considera necesaria una "interlocución política real", cara a cara con el nuevo equipo de gobierno, no solo para desbloquear cuestiones pendientes que se han venido reclamando en los últimos años, sino también porque "muchos de los cambios y propuestas impulsadas desde la administración no han sido consensuadas con las entidades que representan a las artes escénicas valencianas", sostienen. "Dicen que consensúan, pero no es cierto, y a la hora de la verdad no se materializa nada", apuntan desde la junta.

Avetid recuerda que las compañías y estructuras profesionales del teatro, la danza, el circo o las artes de calle trabajan "con enorme fragilidad, y por ello consideran "absolutamente urgente" desbloquear las contrataciones del Circuit Cultural Valencià, en "absoluta parálisis de año y medio"; aumentar el presupuesto destinado a Cultura y la cuantía de las subvenciones al sector; y dignificarlo con más iniciativas de promoción y visibilidad, con unos Premis de les Arts Escèniques Valencianes acordes a la envergadura que merecen.

Además, la junta pide una planificación "clara y consensuada" del departamento: "Nuestra voluntad siempre será tender puentes con diálogo y propuestas que mejoren este sector clave en la economía e identidad de la Comunitat Valenciana", aseveran.