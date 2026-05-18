AVIA ve la llegada del Bronco a Ford Almussafes como "una señal positiva para el ecosistema de automoción valenciano"

El presidente del Clúster de Automoción y Movilidad de la Comunitat Valenciana (AVIA), Francisco Segura - AVIA

VALÈNCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Clúster de Automoción y Movilidad de la Comunitat Valenciana (AVIA), Francisco Segura, ha saludado con "optimismo" el anuncio de Ford sobre la adjudicación de la fabricación del modelo Bronco a la planta de Almussafes (Valencia), a partir de 2028, y ha sostenido que supone una señal "positiva para el ecosistema de automoción y movilidad de la Comunitat Valenciana".

Así se ha pronunciado, en un comunicado, después de que la firma del óvalo haya anunciado que lanzará cinco nuevos turismos fabricados en Europa y para el mercado europeo hasta finales de 2029, entre los que se incluye un nuevo Bronco que se producirá en la fábrica de la compañía en Almussafes a partir de 2028.

Para el presidente de AVIA, el anuncio de Ford de su nueva estrategia industrial y comercial para Europa supone una señal "positiva para el ecosistema de automoción y movilidad de la Comunitat Valenciana, especialmente para la red de proveedores, empresas industriales y compañías tecnológicas vinculadas a la planta de Almussafes, al aportar visibilidad industrial, nuevas oportunidades de actividad y perspectivas de futuro para toda la cadena de valor del sector".

"Es un compromiso con el mercado europeo mediante una estrategia basada en alianzas industriales, competitividad, escala y adaptación a las necesidades reales del consumidor europeo, defendiendo además una transición energética flexible apoyada en tecnologías híbridas y electrificadas".

Además, el presidente del clúster automovilístico ha destacado "la importancia de la apuesta por modelos multienergía y la consolidación de la estrategia industrial de Ford para Europa".

AVIA considera que esta decisión pone de manifiesto la importancia estratégica de las cadenas de suministro regionales integradas y del ecosistema industrial europeo para mantener la competitividad de la automoción en Europa.

Precisamente, desde la organización destacan su papel como entidad representativa del sector, dado que aglutina al 93% de la facturación de automoción de la Comunitat Valenciana, y sigue "de cerca y desde dentro" la evolución del ecosistema Ford y de toda su cadena de valor.