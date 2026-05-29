Aviso amarillo por calor en el litoral de Valencia con máximas de 36ºC

Archivo - Varias personas caminan por la playa de la Malva-rosa - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El litoral norte y sur de la provincia de Valencia está en aviso amarillo este viernes por la tarde por temperaturas elevadas, con máximas de 36 grados. El aviso está activado entre las 14 y las 20 horas y se refiere a las zonas de interior del litoral.

Se trata de temperaturas significativamente elevadas para la época del año en el prelitoral de Valencia, señala la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En general, en la Comunitat Valenciana este viernes hay cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte por la tarde. Las temperaturas van en ascenso y sopla viento flojo variable, con predominio de la componente sur por la tarde e intervalos de sureste flojo ocasionalmente moderado en el litoral central.

En las capitales de provincia, los termómetros oscilan entre 34 y 19 grados en Castelló de la Plana, 33 y 18 grados en València y 29 y 18 grados en Alicante.

RIESGO ALTO DE INCENDIOS EN CASI TODA LA COMUNITAT

Por su parte, el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales para este viernes es alto (naranja) en el conjunto de las provincias de Alicante y Castellón y en el interior y el litoral sur de Valencia; bajo-medio (verde) en el litoral norte de Valencia, informa el 112.

Para el fin de semana, Aemet prevé temperaturas con pocos cambios durante este sábado, salvo una subida de las máximas en la mitad sur y una bajada en Castellón y en el litoral y prelitoral de Valencia. El último domingo de mayo se esperan chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en el interior de Castellón y Valencia.