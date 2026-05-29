Los litorales de Valencia y Castellón registran la primera noche tropical del año con mínimas de hasta 21º,4

Archivo - Un mando de aire acondicionado - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Los litorales de Valencia y Castellón han registrado la primera noche tropical del año con mínimas que en algunos puntos, como Castelló de la Plana-Almassora no han bajado de los 21,4º, según informa Aemet.

Así, las altas temperaturas se han dado sobre todo en zonas urbanas de los litorales como València, Castelló de la Plana, Gandia, Vila-real o Sagunt. En concreto, las mínimas en las capitales se han situado en Castelló de la Plana-Almassora en los 21,4º; en València en 20,5º; y en Alacant en 16,6º.

Asimismo, señala que aunque desde hace 12 días estamos teniendo un prolongado y anómalo episodio, con temperaturas típicas de mitad de junio, hoy será el día más cálido, con temperaturas equivalentes a un día normal de mitad de julio, y más de 36 °C en zonas bajas del prelitoral de Valencia.