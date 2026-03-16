La AVL dictamina l'Alguenya es la denominación "correcta y adecuada" del municipio

Imagen panorámica de l'Alguenya - AYUNTAMIENTO DE L'ALGUENYA

VALÈNCIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha dictaminado que la forma única en valenciano 'l'Alguenya' es la denominación "correcta y adecuada" de este municipio "desde el punto de vista histórico y lingüístico".

La institución se pronunció en la sesión plenaria del 6 de marzo sobre la propuesta del cambio del topónimo impulsada por el Ayuntamiento, que pedía hacer oficial la denominación bilingüe Algueña/ l'Alguenya, con la forma castellana en primer lugar.

El Pleno de la entidad normativa del valenciano considera en su informe que, en caso de denominación bilingüe, la forma valenciana tiene que ir en primer lugar, puesto que así lo establece el artículo 4.2 del Decreto 69/2017, de 2 de junio del Consell, de regulación de los criterios y procedimiento para el cambio de denominación de los municipios y otras entidades locales de la Comunitat Valenciana.

Además, se ha valorado que el valenciano, como lengua minorizada, necesita una protección específica, tal como recomiendan las normas internacionales orientadas a salvaguardar las lenguas históricas minorizadas, el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana (artículo 6.5) y la Constitución Española (arte. 3.3).

En este sentido, argumentan, "una buena manera de actuar a favor de esta protección seria mantener la forma única en valenciano del topónimo".

Respecto de la etimología, se ha observado que hay varias teorías sobro posibles étimos, que en cualquier caso partirían de una procedencia árabe.

La Acadèmia ha analizado también los datos documentales y fonéticos y ha llegado a la conclusión que la forma tradicional del topónimo contiene, sin lugar a dudas, el artículo definido valenciano. De hecho, la forma más antigua documentada, tal como indica el informe técnico del cronista local, fecha del año 1361 y ya incluye el artículo.

A partir del análisis efectuado, la AVL concluye que la denominación correcta y adecuada desde el punto de vista histórico y lingüístico es la forma tradicional y única l'Alguenya.

En todo caso, si el Ayuntamiento decide proponer para la aprobación oficial la forma doble --"en contra del criterio de la Academia Valenciana de la Llengua", subrayan-- la solución bilingüe adecuada es l'Algueña/ Algueña.