El Ayuntamiento de Alicante adjudica la compra de nuevas armas para la Policía Local por 63.000 euros

ALICANTE, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha adjudicado este martes en junta de gobierno el contrato para adquirir un total de 43 armas cortas de fuego reglamentarias y sus accesorios para la Policía Local, así como otras cinco armas electrónicas de inmovilización, por cerca de 63.000 euros.

El concurso para la adjudicación de estas 48 armas se divide en dos lotes. La oferta presentada por la mercantil Armería del Carmen SL es la mejor valorada por 36.421 euros para el primero de ellos, que incluye las 43 armas reglamentarias y sus complementos.

La oferta presentada por Viatorplusultra SL ha sido la seleccionada para el segundo lote, que contempla las cinco armas de inmovilización mediante electrochoque, conocidas como Taser, por otros 26.569,36 euros.

El objetivo consiste en continuar con la mejora de los medios e infraestructuras de la Policía Local de Alicante, dentro de los objetivos fijados por el equipo de gobierno del PP y los acuerdos alcanzados con el grupo municipal Vox, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

Además, el pasado año, ha señalado el Ayuntamiento, se renovaron 250 chalecos antibalas y se promovió la renovación de 120 armas reglamentarias en distintos lotes, con un gasto de unos 300.000 euros.

Por otro lado, el gobierno local ha acordado la adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento y soporte de la plataforma de 'software' de gestión integral para la Policía Local a favor de la mercantil Eurocop Security Systems SL por 76.134,75 euros y un plazo de un año.

"MODERNIZACIÓN"

Por su parte, el concejal de Seguridad, Julio Calero, ha puesto en valor el "intenso" trabajo desarrollado en materia de "modernización" de la Policía Local. En este sentido, ha resaltado que el Ayuntamiento sacó a licitación el pasado 1 de diciembre el proyecto de obras para la reforma de la comisaría del cuerpo municipal en Juan XXIII.

También ha recordado que el 2 de octubre se retomaron las obras de adecuación de la jefatura de la Policía Local, situada en la avenida Locutor Vicente Hipólito, que también se enmarcan dentro de los acuerdos con Vox, con el objetivo de que pueda estar terminada para entrar en servicio en el mes de abril.

Así, Calero ha destacado que el consistorio está introduciendo "novedades en todos los ámbitos, uniformidad, renovación de la flota y nuevas infraestructuras con jefatura y comisarias", lo que permite "avanzar hacia la nueva reorganización de la estructura de seguridad que redundará en una mayor presencia en los barrios".

El edil también se ha referido al "esfuerzo" para la renovación de la flota de vehículos policiales con la incorporación en noviembre de once nuevos automóviles, principalmente coches patrulla, así como todoterrenos para "acceder a las partidas rurales" y un furgón preparado como Oficina Móvil de Atención al Ciudadano para "acercarse a los barrios y playas a atender quejas, consultas o sugerencias" y que puede ser adaptado como Puesto de Mando Avanzado.

De otro lado, el Ayuntamiento ha recordado que preadjudicó en septiembre la contratación del suministro mediante arrendamiento financiero de 27 vehículos patrulla tipo SUV híbridos para "renovar" la flota de la Policía Local a la mercantil Transitel SA, al presentar la mejor oferta al concurso público por 1.717.584,16 euros. La adjudicación definitiva está pendiente de un recurso presentado al concurso y la institución local ha expresado que se espera que quede resuelto "en breve".