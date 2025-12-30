El Ayuntamiento de Alicante avanza la fecha de presentación del Parque Central: "Podría ser a lo largo de enero"

Archivo - El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha indicado este martes que la fecha para la presentación del proyecto del Parque Central de Alicante "podría ser a lo largo de enero".

Así lo ha manifestado Villar en la rueda de prensa tras la junta de gobierno local celebrada este martes, en la que ha recordado que están en contacto con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para determinar el momento de presentación del proyecto.

Además, ha insistido en que están "pendientes" de que el Ministerio pueda dar una fecha, ya que enfrentan "más problemas" de calendario. "El mes de enero podría ser el momento de presentación, eso es lo que nos dicen", ha concluido el vicealcalde.