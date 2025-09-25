El Ayuntamiento de Alicante reitera su rechazo a acoger menores migrantes no acompañados: "No tenemos recursos"

Archivo - Servicios de emergencia atienden a migrantes rescatados de un cayuco en Canarias - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante, a través del concejal Julio Calero, ha reiterado su rechazo a acoger menores migrantes no acompañados en la ciudad a partir de los traslados planteados por el Gobierno entre las comunidades autónomas. "No es una competencia municipal y no tenemos ni recursos ni infraestructuras para ello", ha aseverado.

Así lo ha expresado este jueves durante el pleno ordinario de septiembre, en el que ha resaltado que la administración local que dirige el alcalde Luis Barcala "cumple escrupulosamente con la legislación vigente en las materias de su competencia" y se ha preguntado si los gobiernos autonómicos de Cataluña y País Vasco pretenden "salir escapados" de dichos traslados.

Calero ha defendido que los alicantinos son "solidarios", algo "demostrado" en "muchas ocasiones" y que está "fuera de toda duda", tras lo que ha insistido en que el consistorio "no tiene recursos". Así, ha incidido en que el Gobierno central quiere enviar "un número considerable" de menores no acompañados a la Comunitat Valenciana y que "Alicante no tiene disponibilidad" para acoger a estas personas.

Las declaraciones del edil 'popular' se han producido durante el debate de una declaración institucional presentada por EU-Podem, que han tumbado PP y Vox al sumar mayoría frente a la izquierda. En ella, se ha pedido "reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Alicante con el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de menores extranjeros y rechazar cualquier manifestación que los criminalice".

El portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha indicado que "la seguridad y cohesión social en Alicante solo pueden construirse a través de políticas basadas en igualdad de oportunidades, justicia y respeto a los derechos humanos, nunca desde discursos de odio" ni de "exclusión".

En esta línea, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha manifestado durante su intervención el respaldo de su grupo a las palabras de Copé y ha avanzado el sí de sus dos ediles a la declaración institucional.

"NO SON UNA AMENAZA"

Por su parte, la concejala del PSPV Victoria Melgosa ha indicado que los menores no acompañados son "niñas, niños y adolescentes que llegan a España sin acompañamiento familiar, huyendo de conflictos, violencia o pobreza extrema", y ha recalcado que "no son una amenaza, son personas especialmente vulnerables que merecen protección cuidado y oportunidades de futuro".

Asimismo, ha pedido a la Generalitat un "plan autonómico claro, dotado presupuestariamente, con instrucciones precisas y una estrategia definida para la acogida y atención" a los menores no acompañados, para cumplir con la propuesta de traslados realizada por el Ejecutivo central. "Frente a esta circunstancia, el Ayuntamiento de Alicante debe responder de manera solidaria", ha agregado Melgosa.

De otro lado, en contraposición a los grupos de izquierda, el edil de Vox Mario Ortolá les ha instado a que acudan a los barrios de Alicante para que pregunten al vecindario cómo se siente con la presencia de estas personas.