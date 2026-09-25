El Ayuntamiento denuncia vandalismo en el Puente de las Flores-Rita Barberá, con daños en 34 jardineras

Imagen de jardineras rotas en le Puente de las Flores de València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA.

VALÈNCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Parques y Jardines, ha denunciado el vandalismo registrado durante la madrugada de este viernes en el Puente de las Flores-Alcaldesa Rita Barberá de la ciudad, donde han sido dañadas 34 jardineras. El consistorio, que ha informado de esta situación en un comunicado, ha indicado que esos desperfectos se han producido "en pleno proceso de renovación integral del espacio".

La concejala de Parques y Jardines, Mónica Gil, ha lamentado estos hechos y ha manifestado que "es absolutamente lamentable que, mientras el Ayuntamiento está realizando una inversión para renovar por completo el puente y garantizar que vuelva a lucir en las mejores condiciones, haya quien se dedique a destrozarlo".

Los trabajos de renovación de las jardineras, el sustrato, el sistema de riego y la plantación de geranios se iniciaron a principios del mes de septiembre y está previsto que finalicen entre la última semana del mes y la primera de octubre.

Los actos de vandalismo que se denuncian se han producido mientras el consistorio, a través del Organismo Autónomo Municipal de Parques y Jardines Singulares, está llevando a cabo los trabajos de renovación integral del puente. Estos se programaron para después del verano siguiendo criterios técnicos, para el correcto enraizamiento y supervivencia de las nuevas plantas, ha destacado el Ayuntamiento.

"El Ayuntamiento está haciendo una inversión de más de 66.000 euros en renovar por completo este puente y actos como el de esta madrugada nos afectan a todos los ciudadanos", ha agregado la concejala.

Gil ha explicado que "este contratiempo puede suponer un retraso en los plazos de los trabajos que se están ejecutando, puesto que hay que encargar de nuevo el material dañado".

"Desde el Organismo Autónomo Municipal estamos trabajando para minimizar sus consecuencias y mantener, en la medida de lo posible, la fecha prevista para la plantación y finalización de la remodelación de todo el Puente de las Flores", ha subrayado la responsable municipal.

"No vamos a permitir que un acto vandálico altere una actuación que tiene como objetivo recuperar y garantizar el buen estado de uno de los espacios más emblemáticos de València", ha añadido Mónica Gil.