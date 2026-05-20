El Ayuntamiento de Dolores convoca un minuto de silencio en condena por el crimen machista de una mujer y su hijo

Autoridades en el minuto de silencio en Dolores (Alicante) del pasado sábado - AYUNTAMIENTO DE DOLORES

ALICANTE 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Dolores (Alicante) ha convocado para este jueves, a las 11.00 horas, un minuto de silencio en la puerta del consistorio "en señal de condena y repulsa por los asesinatos machistas" ocurridos el pasado sábado en el municio, el de una madre de 51 años y su hijo de 24, a manos de su marido y padre, un guardia civil del puesto de la localidad que se suició posteriormente.

El consistorio ya convocó un minuto de silencio el pasado sábado, secundado por autoridades y numerosos vecinos, en el día en el que se hallaron los cuerpos en las dependencias del cuartel, en un caso en el que este miércoles, tras la práctica de las autopsias, se ha confirmado como violencia de género ya que el padre mató con su arma reglamentaria a sus familiares y posteriormente se quitó la vida él, ha informado la Guardia Civil.

Agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Dolores hallaron sobre las 10.00 horas del sábado en el interior de la vivienda los cuerpos de un agente destinado en esa unidad, de 55 años, de su mujer, de 51 años y del hijo de ambos, de 24. De las diligencias se encarga la Sección de Violencia Sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Orihuela.