València sancionará la "pirotecnia salvaje" en horas de descanso en Fallas y multará orinar en la calle

VALÈNCIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València estudiará cambiar la ordenanza municipal de contaminación acústica para sancionar a las personas que tiren productos pirotécnicos durante Fallas en horas de descanso, lo que ha definido como "pirotecnia salvaje". Además, aprobará el próximo mes la ordenanza de limpieza y residuos que contempla multas de hasta 3.000 euros por orinar en las calles de la ciudad durante las fiestas josefinas.

Así lo han avanzado este viernes, en la rueda de prensa de balance de las Fallas 2026, el concejal de Fallas y presidente de Junta Central Fallera (JCF), Santiago Ballester, y los ediles de Protección Ciudadana y Movilidad, Jesús Carbonell; Limpieza, Carlos Mundina, y Sanidad, José Gosálbez.

Según ha explicado Mundina, se estudiará una modificación de la ordenanza de contaminación acústica para "establecer un tipo de infracciones o sanciones cuando se disparen productos pirotécnicos en horas de descanso", con el objetivo de "intentar respetar el descanso ciudadano". "Todos hemos visto y sabemos que a veces se utilizan artefactos con grandes potencias que no son para público general en horas de descanso", ha señalado.

Paralelamente, ha anunciado que el Ayuntamiento aprobará en el pleno municipal de abril la ordenanza de limpieza para sancionar a la gente que haga necesidades fisiológicas en vías públicas, con multas de hasta 3.000 euros.

Durante su comparecencia, los concejales de Fallas, Policía Local, Limpieza y Sanidad han hecho un balance positivo de estas fiestas josefinas y han asegurado que no se han producido incidencias graves en la ciudad en los últimos días, por lo que han agradecido el trabajo de los servicios municipales.

También han adelantado que la instalación de las carpas falleras de las fiestas de 2027 será "a partir del 11 de marzo"; que se estudiará cuadrar los horarios de finalización de las verbenas con el inicio del dispositivo de limpieza de los trabajadores municipales, y que la Policía Local tendrá "muy en consideración" qué fallas han incumplido con la normativa de protección de elementos patrimoniales o edificios protegidos.

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