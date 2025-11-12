El Ayuntamiento de València amplía las ayudas de Cheque escolar y Beca comedor e incluye a los niños y niñas de 3 años

El Ayuntamiento amplía las ayudas de Cheque escolar y Beca comedor e incluye a los niños y niñas de 3 años - AYTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de València ha aprobado ampliar la concesión de ayudas de Cheque escolar y Beca comedor del curso 2025/26 también a los niños y niñas de tres años de edad, es decir, nacidos en el año 2022.

De esta manera, la convocatoria inicialmente aprobada para los nacidos en los años 2020 y 2021 se amplía en un año más para todos aquellos menores empadronados en València durante el curso escolar que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria, ha indicado el consistorio en un comunicado.

La convocatoria de ayudas de Cheque escolar y Beca comedor para el alumnado de tres a cinco años de edad cuenta con un presupuesto inicial de 283.140 euros. Se efectúa en régimen de concurrencia competitiva y contempla ayudas a las familias hasta 120 euros, en el caso del Cheque escolar; y hasta 94,45 euros en el caso de la Beca comedor, ambas en 11 mensualidades (siempre que no se supere la cuota del centro ni el coste concurrente con otras ayudas).

Las subvenciones van destinadas a sufragar los gastos de enseñanza y de alimentación en comedor escolar de las niñas y niños escolarizados, hasta un máximo de 11 meses (de septiembre de 2025 a julio de 2026) durante el curso actualmente en marcha.

Se contemplan como gastos subvencionables, en el caso del Cheque escolar, las cuotas de enseñanza/actividades educativas del curso, hasta 11 meses --no se incluyen las actividades extraescolares, horarios especiales, libros, material o matrículas--.

En el caso de las Becas comedor, se incluyen las cuotas del servicio de comedor del curso, hasta 11 meses y, tal como se recoge en las bases de la convocatoria, su uso para otros fines conllevará la pérdida de la condición de persona beneficiaria.

El plazo de presentación de las solicitudes concluye el próximo viernes 19 de noviembre. Una vez cerrado el plazo, y tras la revisión de las solicitudes por la Comisión de Técnica de Trabajo --constituida y presidida por la concejala de Educación, Rocío Gil,-- se expondrán al público los listados provisionales de solicitudes admitidas y excluidas, y se establecerá un plazo de 10 días hábiles para que se presenten las alegaciones pertinentes, así como para que subsanen las deficiencias o la falta de documentación requerida.

"MAYOR PLAN DE AYUDAS A LA CONCILIACIÓN"

La concejala de Educación, Rocío Gil, ha afirmado que "se trata del mayor plan de ayudas a la conciliación de la historia de la ciudad, con un cifra récord de beneficiarios de beca comedor, con la implantación de las matineras, y con un incremento de la dotación para el material escolar".

Pueden ser beneficiarios de estas ayudas los niños y niñas nacidos en los años 2020, 2021 y 2022, empadronados en València durante el curso 2025/2026, pero se exceptúan los casos de menores escolarizados en centros públicos o con concierto educativo pleno (salvo que tengan autorizadas plazas privadas no concertadas parar cursar el segundo ciclo de Educación Infantil), o que ocupen un puesto escolar o utilicen un servicio de comedor sostenido totalmente con fondos públicos. Tampoco el alumnado que ocupe una plaza escolar en una escuela o centro que disponga de servicio gratuito de comedor.

Pueden ser beneficiarios de esta convocatoria aquellos menores alumnos y alumnas de Educación Infantil nacidos a partir del 1 de enero de 2020, de 3 a 5 años de edad, empadronados en la ciudad durante todo el curso, lo mismo que sus progenitores o representantes. En las bases se establecen determinados matices para los casos de custodia, trabajo, adopción, necesidades especiales y los casos de centros situados en municipios limítrofes).

LÍMITES DE RENTA Y BAREMACIÓN

Además de la exigencia de que los representantes legales de los menores no incumplan las prohibiciones recogidas en la normativa vigente, y estén al corriente de obligaciones y sin deudas municipales, las bases aprobadas establecen los límites de renta anual familiar por tamaño de unidad familiar.

Para familias de dos miembros, establecen límites de renta de 72.460,00 euros; para familias de tres miembros, 75.641,00 euros; para de cuatro miembros, 78.822,00 euros; de cinco miembros, 82.003,00 euros; y para familias a partir de seis miembros, 85.184,00 euros.

Las ayudas con compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad siempre que, en concurrencia con estas, no se supere el coste de los gastos subvencionados.

Además de la renta, se contemplarán también como criterios de baremación la diversidad funcional o dependencia; la familia numerosa general o especial; parto múltiple; monoparental general o especial; o desempleo. Serán beneficiarios directos con acceso garantizado a los importes máximos (11 meses) quienes tengan Renta Valenciana de Inclusión, acogimiento familiar o sean víctimas de violencia de género.

Al concluir la fase de alegaciones y subsanación, se aprobará la propuesta de adjudicación definitiva, que contendrá la relación de solicitantes beneficiarios de las ayudas y la cantidad aprobada para cada uno de ellos.