Ayuntamiento de València aprueba definitivamente la reducción de horario de terrazas en las plazas de Cedro y Honduras

Los concejales Juan Carlos Caballero y Carlos Mundina en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha procedido este jueves a la aprobación definitiva de la reducción de los horarios de las terrazas de los locales en las plazas del Cedro y de Honduras y las calles adyacentes.

Así, entre el 1 de marzo y el 31 de octubre, el horario autorizado para estas zonas será de 8.00 a 00.30 horas del día siguiente y se ampliará en media hora, hasta la 01.00 horas, los viernes, sábados y vísperas de festivo. Durante los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre, el horario de las terrazas será de 8 horas a 00.00 horas.

Las nuevas disposiciones recogen como excepciones de estos horarios las Fallas, que se regirán por el bando de las fiestas, y las festividades de Nochevieja y Año Nuevo.

El concejal de Mejora Climática, Acústica y Eficiencia Energética, Carlos Mundina, ha recordado, en la rueda de prensa posterior a la junta, que a principios de año se llevó a una Junta de Gobierno local la suspensión de la aplicación de la reducción horaria de las terrazas, pero como consecuencia de un recurso interpuesto por la Federación de Hostelería de Valencia "se comprobó que existió en el momento que se les dio traslado del expediente un defecto formal".

"El Ayuntamiento entendió que debía suspender, retrotraer hasta ese momento el expediente, volverles a dar audiencia a todos los interesados, a vecinos, asociaciones, entidades, federaciones, por una cuestión que creemos que era importante: no seguir tramitando el expediente, habiendo constatado que había o podía haber un defecto formal que, posteriormente, si se hubiese acudido a los tribunales, hubiese sido estimado y todo lo que hubiésemos adelantado este tiempo hubiese sido declarado nulo", ha expuesto.

Por tanto, este jueves finalmente se ha llevado a la Junta de Gobierno Local la aprobación definitiva de la reducción de los horarios de las terrazas de estas zonas, "que será inmediatamente efectivo cuando salga publicado en el BOP, que será en unos días", ha explicado Mundina.

Desde el Servicio de Mejora Climática, Acústica y Eficiencia Energética se ha recordado que la competencia municipal para intervenir en materia de contaminación acústica resulta reconocida en la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Esa norma sitúa la protección frente a la contaminación acústica dentro del ámbito del medio ambiente urbano y, por tanto, dentro de las competencias propias municipales. Esa atribución, ha añadido el consistorio en un comunicado, legitima al Ayuntamiento de València para actuar sobre zonas con especial presión sonora.

El Ayuntamiento ha remarcado que "esta competencia se ejerce en los términos fijados por la legislación estatal y autonómica y con pleno respeto al principio de legalidad. En consecuencia, el Ayuntamiento puede imponer restricciones, mediante actos y acuerdos dictados conforme al procedimiento y con fundamentación suficiente, tal y como se ha hecho".

Además, el Ayuntamiento ha señalado que la medida está avalada por lo regulado en la Ordenanza de Dominio Público Municipal, la cual en su artículo 45, indica que los horarios en ella establecidos son horarios máximos que, caso justificado como es el que nos ocupa, se podrán reducir.

Igualmente, el concejal ha informado de que hace menos de dos meses el Ayuntamiento inició el estudio sonométrico previo preceptivo para que, si procede en función de los resultados del mismo, se inicie un expediente de declaración de Zona Acústicamente Saturada (ZAS) en estos entornos.