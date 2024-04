El Ayuntamiento de València impulsará un "plan de análisis social" de Casitas Rosas para acometer nuevas mejoras

Catalá apunta la necesidad de tener una "fotografía de la realidad" de cada bloque que permita "ir tomando decisiones"

VALÈNCIA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València impulsará un "plan de análisis social" de la zona de Casitas Rosas, en el barrio de la Malva-rosa, con el fin de acometer nuevas mejoras en esta zona de la ciudad tras las llevadas a cabo en el ámbito urbanístico y de seguridad con la remodelación de la plaza 7 de octubre.

Así lo ha anunciado este viernes la alcaldesa, María José Catalá, durante la visita que ha realizado a ese entorno para conocer el resultado de estos trabajos una vez concluidos. Las obras comenzaron en enero con el objetivo de eliminar parte de la degradación e insalubridad de la zona y focos de delincuencia detectados, así como para generar un espacio diáfano y mantener arbolado protegido.

La primera edil ha apuntado la necesidad de contar con una "fotografía de la realidad" de cada bloque de Casitas Rosas que permita "ir tomando decisiones" para "ir dando solución a un problema que lleva muchos años de retraso" en el plano social y "poder impulsar nuevas actuaciones de mejora".

Catalá ha señalado que este es "uno de los puntos con mayor conflictividad social" en los que su equipo de gobierno lleva "meses trabajando". La de este viernes es la tercera visita que la responsable municipal realiza, junto a entidades vecinales, a esta zona desde su toma de posesión al inicio del pasado verano.

La alcaldesa ha expuesto que el vecindario traslado la necesidad de acometer una intervención para eliminar problemas de convivencia y ha dicho que su ejecutivo tomó "la decisión de invertir 250.000 euros en rehacer" la citada plaza "y tener una mayor vigilancia policial". Asimismo, ha detallado que la intervención hecha buscaba dar salida a este entorno para que dejara de ser "un culo de saco", permitir que los coches puedan "transitar tranquilamente" y "tener una mayor vigilancia policial".

María José Catalá ha manifestado que esta intervención se ha hecho "con mucha diligencia" y ha resaltado que ha finalizado "dos meses antes de lo previsto".

La primera edil ha anunciado que la siguiente actuación en esta zona de la ciudad será una intervención de carácter social. A este respecto, ha comentado que en las reuniones mantenidas con la asociación de vecinos se adoptó "la decisión de trabajar en un segundo paso", centrado en "un plan de análisis social de los de los distintos bloques de las Casitas Rosas".

"Ya estamos trabajando en cómo vamos a hacer esa fotografía de la realidad que tenemos, que es diversa en los diferentes bloques", ha matizado Catalá. "Queremos tener un análisis de cómo están las viviendas, de quién está en ellas, y cuáles son los contextos familiares económico-sociales de las personas que viven en estas viviendas para ir tomando decisiones", ha agregado.

Catalá se ha comprometido a "seguir trabajando con los vecinos" y a "seguir tomando decisiones, no solo con palabras sino con hechos: con mayor presencia policial, con intervenciones como esta y con iniciativas sociales". "Es un compromiso desde el primer día, que yo asumo, de trabajar para mejorar el contexto", ha insistido.

La responsable municipal ha precisado que esta actuación "no será de un día para otro". "Llevamos muchos años de retraso en esta cuestión, pero vamos a ir de la mano de los centros educativos, de las asociaciones de vecinos, de servicios sociales, del centro de juventud y de otras administraciones como el Estado y la Generalitat" y " trabajando en una solución a este problema", ha remarcado.

Asimismo, ha emplazado a las entidades vecinales de la Malva-rosa a un nuevo encuentro para concretar la intervención social prevista con plazos, presupuestos y personal específico.

"DIRECTAMENTE A ACTUAR"

"El trabajo de campo que había hecho la Policía nos puede servir", ha dicho, pero ha matizado que, "sobre todo, es necesario un informe hecho por trabajadores sociales y entidades que conozcan bien la zona y el contexto".

"Yo no voy a hacer un estudio para decir qué hace falta un estudio. Voy a ir directamente a actuar y a tomar decisiones", ha destacado Catalá, que ha asegurado que el análisis social que se hará "precisa una asistencia técnica muy específica".

Preguntada por si su equipo de gobierno plantea derribos en estas actuaciones, la responsable municipal ha respondido que "lo primero" en lo que pretende centrarse "es en el contexto social de las personas que viven" en este punto. Así, ha expuesto que "a partir de ahí, el siguiente paso será ya la cuestión urbanística".

"Voy a centrarme inicialmente, como he hablado con la asociación de vecinos, en la intervención social", ha dicho la primera edil, que ha descartado "abrir ninguna puerta, absolutamente nada que no deba ser, a la especulación de viviendas y otras cuestiones que pueden pasar en estos ámbitos". "Voy a ser muy clara y no quiero que pasen", ha apostillado.

MOVILIDAD Y FONDOS EUROPEOS

Por otro lado, preguntada por la situación de la avenida Malva-rosa y por las medidas que en materia de movilidad podría adoptar su gobierno en este ámbito, María José Catalá ha señalado que en las intervenciones urbanísticas se está "trabajando con movilidad".

"Lo que queremos es buscar alternativas de aparcamiento. Muchos de estos proyectos están acogidos a fondos europeos y vamos a trabajar para no perder ni un euro" de esas partidas y de financiación para la ciudad", ha asegurado.

"Ya ha perdido bastante la ineficiencia de Compromís y el PSOE en el Cabanyal --en mandatos anteriores-- en los Edusi. Por lo tanto, no vamos a hacer lo mismo, que es no ejecutar y perder dinero de fondos europeos que son muy necesarios. Queremos ofrecer una alternativa a los vecinos donde haya aparcamiento", ha agregado la alcaldesa