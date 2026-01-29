Ayuntamiento de València y Sanidad acuerdan construir el Centro de Salud de Penya-roja, con 8,5 millones de inversión

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se reúnen con representantes de la Asociación de Vecinos de Penya-roja. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo centro de salud de Penya-roja en València se construirá, con una inversión de 8,5 millones de euros, sobre una parcela municipal de 2.422 metros cuadrados y cubrirá la asistencia de más de 12.000 vecinos del distrito de Camins al Grau, tal como han anunciado hoy la alcaldesa María José Catalá y el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, que se han reunido este jueves con representantes de la Asociación de Vecinos de la zona.

Este equipamiento, que ejecutará la Generalitat con la inversión anunciada, "verá la luz gracias al nuevo planeamiento de la zona", ha apuntado Catalá, que ha destacado el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento "para dar respuesta a una demanda vecinal avalada por una sentencia que es fruto de un litigio con el anterior equipo de gobierno".

"Damos un paso importantísimo: ya tenemos el plan funcional del centro sanitario", ha celebrado Catalá, quien ha detallado que en la parcela objeto del litigio que ganó el vecindario quedarán 4.500 metros de suelo dotacional educativo y más de 500 metros de zona verde con columpios. "Vimos cómo la asociación de vecinos le ganó el pulso al Ayuntamiento en la legislatura anterior y consiguió que ese suelo siguiera siendo dotacional y siguiera siendo para los vecinos", ha indicado.

Por su parte, Marciano Gómez ha destacado la inversión que la Conselleria de Sanidad va a realizar para la construcción del nuevo centro de salud Penya-roja, perteneciente al departamento Clínico-Malvarrosa, según ha informado el consistorio en un comunicado.

"Desde la Conselleria nos hemos comprometido a crear un nuevo centro sanitario para que los más de 12.000 vecinos de Penya-roja y Camí Fondo dispongan de una atención sanitaria de máxima calidad tal y como merecen", ha asegurado el conseller, quien ha agradecido "la colaboración del Ayuntamiento de València y el interés por mejorar las infraestructuras sanitarias".

SERVICIOS

"Lo que pretendemos es avanzar cada día en la mejora de los recursos sanitarios, no solo de las infraestructuras sino también del equipamiento", ha añadido, tras detallar que el nuevo centro de salud contará con recepción, un área de extracciones y tratamientos, otras de Medicina de Familia, con ocho consultas de medicina y tres de pediatría.

Además, dispondrá de un Área Maternal, Trabajo Social, así como un Área de Rehabilitación dotada de gimnasio, consulta y vestuarios. Finalmente, habrá un Área de Administración, sala de reuniones, y un espacio para servicios generales que albergará los almacenes, sala de espera y los aseos.

En representación de la Asociación Vecinal de Penya-roja, Fernando Argente, ha calificado de "histórico" y "de mucha alegría" este día en el que el Ayuntamiento y la Conselleria de Sanidad han comunicado las inversiones para mejorar y dar respuestas a las reivindicaciones de este barrio situado al sudeste de la ciudad.

En el caso del centro de salud, ha valorado que es "una de las reivindicaciones más importantes" porque el vecindario "tenía que ir a Trafalgar", al que corresponden 40.000 personas y está "súper masificado", además de "muy lejos de ciertas zonas de Penya-roja, con unos medios de transporte que no llegaban".