Badenas (Vox) justifica su entrada en un local del Sindicat d'Estudiants para que se haga "un uso adecuado"

VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de València Juanma Badenas ha justificado su entrada en un local del Sindicat d'Estudiants en la ciudad --que esta organización denuncia que se ha producido de forma ilegal y la califica de "allanamiento"-- ante el "interés" por cumplir con su "obligación" como edil responsable de Patrimonio, que es que se lleve a cabo "un uso adecuado de los inmuebles municipales y prevenir riesgos y daños a las personas" que los visitan.

Ante las peticiones de multitud de medios de entrevistas para hablar de este tema. Aquí os dejo un vídeo muy ilustrativo. Nuestro interés no es más que cumplir con nuestra obligación, que se haga un uso adecuado de los inmuebles municipales y prevenir riesgos y daños a las… pic.twitter.com/WOgPGXdFSs — Juanma Badenas (@JuanmaBadenas) July 7, 2026

Así lo ha manifestado en un vídeo publicado este martes en sus redes sociales, días después de que el colectivo estudiantil denunciara que Badenas irrumpió en su local. La organización explicó que, cuando el pasado viernes algunos integrantes intentaron entrar, se encontraron "con la cerradura rota". Tras acceder al interior y visualizar las cámaras de seguridad, comprobaron que el edil, "acompañado de otras dos personas", habían "irrumpido ilegalmente y se han dedicado a registrar las instalaciones".

Este lunes, el Sindicat d'Estudiants denunció la "actitud delictiva" del concejal de Vox, calificó los hechos de "atropello a los derechos y libertades democráticas" y de "fascismo en estado puro" y anunció la interposición de una querella contra él. "Se han cruzado toda una serie de líneas rojas", advirtió, al tiempo que reclamó su cese y detención.

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, anunció que había pedido un informe jurídico sobre la entrada del edil en el local de propiedad municipal que tiene en cesión el Sindicat d'Estudiants para "analizar absolutamente todo lo que ha pasado" y conocer qué motivó el acceso del edil a esas dependencias. Además, aseguró que, "a priori", ella no hubiera hecho algo así.

Junto al vídeo publicado durante la mañana de este martes en sus perfiles en redes sociales, en el que no se le ve en el interior del local del sindicato estudiantil, sino solo en el exterior del edificio, Badenas explica que ha realizado esta grabación "ante las peticiones de multitud de medios de entrevistas para hablar de este tema" y justifica: "Nuestro interés no es más que cumplir con nuestra obligación, que se haga un uso adecuado de los inmuebles municipales y prevenir riesgos y daños a las personas".

"LAS LABORES DE COMPROBACIÓN NECESARIAS"

"Vivimos tiempos tan extraños que a alguno le sorprende que a un concejal de Patrimonio le preocupe el estado de los bienes del patrimonio municipal. Es de sentido común que antes de tomar las decisiones oportunas se lleven a cabo las labores de comprobación necesarias", relata el edil de Vox ya en el vídeo.

Por ello, asegura que acudió a visitar "este local del Ayuntamiento de València, que no está alquilado a nadie, acompañado de dos empleados públicos, porque se trata de un bien cedido para uso público, según los informes de la Policía Local solicitados por mí, me informaron que, después de pasar varias veces, lo encontraron cerrado, no localizando a nadie, como ahora".

En este punto, sostiene que son "muchas entidades e incluso concejalías del Ayuntamiento de València" las que le han "pedido locales para poder realizar sus actividades". "Por ello, desde hace varios meses, estoy recorriendo los diferentes locales y otros inmuebles del patrimonio municipal, para comprobar su estado y la utilización que de ellos se está haciendo", añade.

De hecho, afirma que hasta la fecha ya ha visitado "más de 15 locales, y cada semana intentamos visitar al menos tres". "Esta es una de mis obligaciones como concejal, que establece la ley y los pliegos donde se realizó la adjudicación a cada una de las entidades correspondientes", señala.

Sobre estas entradas a estos locales, Badenas indica que tanto él como "los empleados públicos" han accedido a cada uno de ellos "con las llaves que tiene en su poder el Ayuntamiento, puesto que se trata de concesiones municipales". "Como en el resto de ocasiones, el modo de proceder es el mismo: el servicio de Patrimonio, que es el custodio de las llaves, las entrega a un empleado público, que es quien abre las puertas del local correspondiente", especifica.

Y añade que, durante este proceso, se ha "encontrado locales que estaban siendo utilizados para una finalidad distinta para la que fueron concedidos o en estado ruinoso, con peligro para las personas". "En realidad, se trata de conseguir dos cosas. La primera, que los bienes municipales tengan un uso adecuado. Y la segunda, evitar riesgos y daños a las personas que por cualquier motivo utilizan o visitan los bienes municipales", concluye.