Baldoví, “completamente de acuerdo con Ribó” en acelerar la candidatura de Oltra, pero depende de la ejecutiva local

Archivo - Joan Ribó y Joan Baldoví, durante una manifestación - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha asegurado que está “completamente de acuerdo” con el exalcalde de València Joan Ribó en la necesidad de que Compromís acelere el proceso para ratificar a la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra como candidata de la coalición valencianista a la alcaldía de València en las elecciones de 2027, si bien ha remarcado que es algo que depende de la ejecutiva de Compromís per València.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa tras la junta de síndics, después de que Ribó haya enviado a la ejecutiva de Compromís per València una propuesta para "avanzar rápidamente en todos los procesos necesarios para ratificar democráticamente a Mónica Oltra como cabeza de candidatura de Compromís al Ayuntamiento de València".

Ribó, que anunció esta petición en redes sociales, explicó que se debe a que ve "con mucha preocupación la cada vez más evidente degradación de esta ciudad y cómo está siendo troceada y vendida a los peores postores".

Preguntado por si está de acuerdo, Baldoví –de Més, partido mayoritario de Compromís, mientras Oltra es de Iniciativa– ha destacado que Ribó siempre le ha parecido “una persona de gran sentido común”, además de poner en valor su “gran trabajo” en los ocho años que fue alcalde y mostrar “confianza plena” en el trabajo de Compromís per València, tanto en el gobierno para “transformar València” como desde 2023 en la oposición.

A partir de ahí, se ha mostrado convencido de que “Compromís per València hará un gran trabajo para que Mónica Oltra sea la próxima alcaldía”.

Respecto a por qué no se ha ratificado todavía la candidatura, si Oltra anunció ya hace más de dos meses su regreso a la política con esta intención, Baldoví ha replicado que él está centrado en que Juanfran Pérez Llorca “deje de ser uno de los peores ‘presidents’ de la Generalitat. Ha insistido en que es “un tema del colectivo de València” de Compromís: “Yo ni entro ni salgo”.

NAVARRO: "HAY UN CONSENSO OBVIO"

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Isaura Navarro (Iniciativa) ha enmarcado la petición de Ribó en que hay “un consenso obvio en la candidatura de Mónica Oltra y en que será la futura alcaldesa de València”. Ha celebrado el apoyo del exalcalde porque “es una persona con mucho sentido común y que sabe lo que València quiere y necesita”.

Cuestionada por si la candidatura de Oltra debía recibir el apoyo de Ribó para que pueda avanzar, Navarro ha sostenido que “ni hace falta, ni está mal que lo haga”, sino que a su parecer es “una expresión pública de una cuestión obvia: que Mónica Oltra será alcaldesa de València y se recuperarán las políticas sociales, medioambientales y de transparencia y participación que han desaparecido en el gobierno opaco y corrupto de María José Catalá”.

Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat, exconsellera de Igualdad y referente de Compromís, anunció a finales de marzo su voluntad de regresar a la primera línea política y convertirse en la candidata de la coalición en las elecciones municipales, tras aceptar el "reto" planteado por su partido durante el VII Congrés Iniciativa-Compromís.

Sin embargo, un mes después, Compromís per València celebró una ejecutiva extraordinaria para abordar la candidatura de esta formación para los comicios locales. Oltra iba a asistir en un primer momento en calidad de invitada, pero finalmente no lo hizo porque la portavoz de la coalición en el Ayuntamiento, Papi Robles (Més), le comunicó que la ejecutiva no iba a pedirle que fuera candidata, sino que iba a tratar cuestiones de procedimientos internos sobre la candidatura.