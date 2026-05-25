Baldoví, convencido de que habrá acuerdo para la candidatura de Oltra en València: "Estamos a un año vista y hay tiempo"

Archivo - Mónica Oltra y Joan Baldoví, en una imagen de archivo - COMPROMÍS - Archivo

VALÈNCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, se ha mostrado convencido de que las direcciones de los partidos que integran Compromís --fundamentalmente Més e Iniciativa-- llegarán a un "gran acuerdo" para que la exvicepresidenta del Consell y exlíder de la coalición Mónica Oltra sea la candidata a la Alcaldía de València.

"Estamos en un año vista y hay tiempo aún para hacerlo todo", ha expuesto Baldoví --que forma parte de Més--, en declaraciones a los medios este lunes, al ser preguntado por los retrasos a la hora de proclamar a Oltra --de Iniciativa-- como candidata de la formación al Ayuntamiento de la capital valenciana.

La exvicepresidenta de la Generalitat y exlíder de Compromís Mónica Oltra anunció a finales de marzo su voluntad de regresar a la primera línea política y convertirse en la candidata de la coalición a la Alcaldía de València, tras aceptar el "reto" planteado por su partido durante el VII Congrés Iniciativa-Compromís.

Sin embargo, un mes después, Compromís per València celebró una ejecutiva extraordinaria para abordar la candidatura de esta formación para los comicios locales. Oltra iba a asistir en un primer momento en calidad de invitada, pero finalmente no lo hizo porque la portavoz de la coalición en el Ayuntamiento, Papi Robles --que forma parte de Més--, le comunicó que la ejecutiva no iba a pedirle que fuera candidata, sino que iba a tratar cuestiones de procedimientos internos sobre la candidatura.

Por su parte, Joan Baldoví se ha mostrado este lunes "seguro" de que "las direcciones de nuestros partidos llegarán a un gran acuerdo y esto --la candidatura de Oltra-- se resolverá cuando se tenga que resolver". "Confío en la dirección de Compromís para que esto se resuelva pronto", ha insistido.

BALDOVÍ, CENTRADO EN UN LLORCA "SIN RUMBO"

Dicho esto, ha resaltado que él está centrado en este momento "únicamente" en el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (PP), "que va sin rumbo, que no tiene proyecto, que no sabe gestionar, que solo está pendiente de si va a ser candidato o no".

"Confío plenamente en las direcciones de los partidos, esto se resolverá y yo me tengo que centrar en lo que me tengo que centrar, que es en un gobierno sin rumbo, un gobierno que a nuestro modo de ver debe dimitir porque no sabe gestionar, no tiene proyecto, no tiene rumbo y, por tanto, nosotros pedimos que se devuelva la voz a los valencianos y a las valencianas", ha zanjado.