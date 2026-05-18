Baldoví cree que el resultado de Adelante Andalucía refuerza a Compromís y apela a la "excepcionalidad valenciana"

Archivo - El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, interviene durante una sesión de control al president de la Generalitat, a 2 de octubre de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha celebrado el "esperanzador" resultado de Adelante Andalucía en las elecciones autonómicas celebradas este domingo en esa comunidad y ha asegurado que refuerza el camino emprendido "en su momento" por la coalición valencianista de apostar por la "cercanía, proximidad, enraizamiento a la tierra y hablar de los problemas de aquí sin atender a otros más lejanos". "Lo próximo, lo territorial, es el camino y la clave para ganar a la derecha en un futuro", ha indicado.

Dicho esto, se ha mostrado confiado de que en la Comunitat Valenciana puede haber cambio electoral el próximo año pese a los resultados de los comicios celebrados recientemente en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía y, para ello, ha apelado a la "excepcionalidad valenciana" porque, según ha expuesto, cada comunidad tiene unas singularidades: "En nuestro territorio no hubo traca electoral porque, evidentemente, --el PP y Vox-- creen que la 'mascletà' les podía salir por la culata".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes, en las que ha valorado el resultado de la candidatura de Adelante Andalucía, que ha experimentado un espectacular crecimiento de la mano de José Ignacio García al pasar de dos a ocho diputados --su subida es igual a la caída de parlamentarios del PP-- que le permiten dar el 'sorpasso' a Por Andalucía, coalición que integra a IU, Podemos, Sumar y otras formaciones de izquierda, que liderada por Antonio Maíllo resistió con cinco escaños.

Sobre los comicios andaluces, Baldoví ha argumentado que uno "no puede estar contento cuando la derecha ha hecho el resultado que ha hecho", ha advertido de que el candidato 'popular' a la reelección, Juanma Moreno (PP), "que había hablado de lío o de estabilidad, acabará teniendo que pactar con la extrema derecha" para gobernar y ha deslizado: "Creo que esa gran traca electoral que --el líder del PP Alberto Núñez-- Feijóo comenzó hace unos meses en diferentes territorios al final le ha salido mal al PP porque hoy es más dependiente de la extrema derecha que antes".

También ha incidido en que se ha producido un "retroceso de la derecha" en favor de cuatro escaños más para las formaciones de izquierda y, como conclusión de la noche electoral andaluza, ha destacado que las formaciones políticas "de proximidad y arraigadas al territorio, que hablan de sus problemas y no de lo que pasa en la M-30, son las que están demostrando que están teniendo un resultado esperanzador para poder soñar en un futuro tirar a la derecha".

LOS RESULTADOS DE ANDALUCÍA "MARCAN UN CAMINO"

Preguntado sobre si Adelante Andalucía podría servir como impulso para Compromís, Joan Baldoví ha señalado que sus resultados "marquen un camino y es que aquellas formaciones de proximidad y que hablan de los problemas del territorio son las que están teniendo unos resultados mejores" y ha considerado que eso mismo "refuerza lo que somos Compromís", una formación "de estricta obediencia valenciana, que hablamos de problemas de aquí y que tenemos una implantación territorial importante".

Y cuestionado sobre si es mejor que la izquierda alternativa acuda a una cita electoral unida o por separado --como en Andalucía en el caso de Adelante Andalucía y Por Andalucía--, el síndic de Compromís ha subrayado: "Es mejor ilusionar en una candidatura que sea capaz de sumar y de ilusionar a la gente. Para mí, sumar es ilusionar".