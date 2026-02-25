Baldoví espera que el TSJCV "no tenga ninguna duda" tras pedir la jueza de la dana investigar a Mazón

Archivo - El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, espera que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) "no tenga ninguna duda" tras ver la "actuación" del 'expresident' de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la dana del 29 de octubre de 2024 y después de la "instrucción razonadísima" de la jueza de Catarroja, que ha pedido al alto tribunal valenciano investigar al exjefe del Consell por "inactividad negligente" durante las riadas, que causaron 230 víctimas mortales y otra posible más que está en estudio.

En estos términos se ha referido el representante de la coalición valencianista, durante una rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles en Alicante, a la exposición razonada de la magistrada que investiga la gestión de la dana.

Cabe recordar que la competencia para investigar a Mazón corresponde al TSJCV, ya que dejó el cargo de 'president' de la Generalitat, pero mantiene su acta de diputado en Les Corts. En la causa figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos, Emilio Argüeso.

Además, Baldoví cree que ese texto de la jueza es "muy duro también" con José Antonio Rovira y Susana Camarero, quienes en la actualidad siguen en el gobierno valenciano, pero que durante la dana eran consellers de Educación y de Servicios Sociales, respectivamente.

REPROCHES A PÉREZ LLORCA

Ante los medios de comunicación, el portavoz de Compromís ha vuelto a criticar que Mazón siga siendo diputado del grupo 'popular' en Les Corts, en un hecho que ha calificado de "vergüenza", y se ha preguntado "cómo puede estar tranquilo el PP" y el actual 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tras "saber" que "la persona que ha estado protegiendo durante 14 meses se fue a la una" de la madrugada el día de las riadas a "dormir".

"La semana que viene, el PP y Vox tendrán una oportunidad magnífica para quitarle al señor Mazón todos los privilegios que le da la ley de expresidentes", ha agregado Baldoví, quien rechaza que el exjefe del Consell tenga su oficina de 'expresident' en la Explanada de Alicante, además de un chófer y al que fuera su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, como asesor.

Dicha prerrogativa está recogida en el estatuto de los expresidentes de la Generalitat --de hecho, otros antiguos dirigentes también han hecho uso de ella-- y contempla que el Consell pondrá a disposición de las personas que han ocupado dicha responsabilidad los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina de apoyo.

"QUE VAYA DELANTE DE LA JUEZA"

Baldoví también cree que "es una auténtica vergüenza que el PP no expulse" a Mazón y "no le pida el acta". "Que se vaya a su casa y que vaya donde tiene que ir, que es delante de la jueza de Catarroja a contar de una puñetera vez toda la verdad sobre todo lo que hizo esa tarde", ha añadido.

Por otro lado, preguntado por las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este martes dijo que respeta la propuesta de la jueza de investigar a Mazón y prefiere esperar "tranquilamente" a que decida el TSJCV, ha señalado que las "evidencias" son "claras" y que la exposición de la magistrada recalca "todo lo que no hizo el presidente Mazón y que hubiera podido salvar vidas".

"El señor Feijóo mintió por culpa del expresidente. Todos sabemos que no estuvo el presidente donde tenía que estar. Todos sabemos que no se mandó el ES-Alert porque el presidente no estaba donde tenía que estar y encima ahora sabemos que el presidente se fue a su casa cuando ya habían centenares de muertos y cuando aún se estaban produciendo rescates. ¿Qué más tenemos que esperar?", ha abundado Baldoví sobre Mazón.