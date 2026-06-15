Baldoví insta a Llorca a aceptar una negociación bilateral sobre financiación y la quita de deuda: "No está a la altura"

Archivo - El síndic de Compromís, Joan Baldoví (d), y el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (i), durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 5 de marzo de 2026 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha instado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a aceptar una negociación bilateral con el Gobierno de España sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, así como la quita de la deuda histórica de la Comunitat Valenciana. No obstante, ha considerado que el jefe del Consell va "sin rumbo" y no está "a la altura" de sus responsabilidades.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes, después de la reunión del 'president' con el ministro de Hacienda, Arcadi España, en la que este le ha trasladado que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) de esta tarde aprobará 4.000 millones para la Comunitat: 1.904 millones de euros del ExtraFLA y otros 2.126 del FLA ordinario del tercer trimestre, según han informado fuentes del Ministerio de Hacienda.

Por su parte, Llorca ha anunciado al finalizar que la Comunitat Valenciana se abre a negociar el nuevo modelo de financiación planteado por el Gobierno, pero ha reclamado que esa negociación se lleve a cabo en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se pueda abordar con "todos juntos en una mesa" y con "transparencia". En este sentido, ha rechazado de nuevo participar en reuniones bilaterales: "Quiero que no me engañen".

Para Baldoví, el jefe del Consell "no ha estado a la altura" del encuentro con el titular de Hacienda del Gobierno: "Convocar una reunión con el ministro y reconocer que no quería hablar de financiación resulta, como mínimo, extraño". Sin embargo, a su juicio todavía lo es más que "uno de los grandes temas de los valencianos, la deuda, que es la segunda Conselleria por número de gasto, no haya aparecido en esa reunión y que lo único que haya sido capaz de admitir es que, si se la condonan, acatará la ley".

Por ello, se ha preguntado "a quién estaba representando Pérez Llorca, si a cinco millones de valencianos y valencianas o a --el líder del PP Alberto Núñez-- Feijóo". Y le ha cuestionado si ha estado "intentando no molestar" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al resto de 'barones' del PP. "Me ha parecido una comparecencia pobrísima", ha concluido sobre la intervención del 'president' de la Generalitat.

"BILATERALES, TRILATERALES, POLILATERALES, PLURILATERALES"

En cualquier caso, el síndic de Compromís en Les Corts ha reiterado que la coalición valencianista está a favor del fondo de nivelación transitorio porque "va pasando el tiempo y lo que único podemos tener es más deuda y, por tanto, más FLA" y ha defendido que en la coalición siempre han sido "coherentes" en este sentido: "Nuevo sistema de financiación, condonación de la deuda y un fondo de nivelación mientras ese nuevo sistema llega".

Con todo, Baldoví ha manifestado no entender cómo un 'president' de la Generalitat "se niega a hacer reuniones bilaterales por un tema de la importancia que tiene el nuevo sistema de financiación". "Bilaterales, trilaterales, polilaterales, plurilaterales... lo que sea, pero si viene un ministro de Hacienda, hemos de hablar, evidentemente, del nuevo sistema de financiación, de la condonación de la deuda y, evidentemente, y ahí creo que el ministro no ha estado a la altura, del fondo de nivelación", ha apostillado.

En resumen, ha considerado que Pérez Llorca no ha sido este lunes el 'president' de la Generalitat, sino "el correveidile de Feijóo y Ayuso". "Un presidente que pide una reunión con el ministro de Hacienda y que no quiere hablar del nuevo sistema de financiación, de la condonación de la deuda, es un presidente que no está a la altura del cargo que ocupa", ha resumido. "Me aparece una comparecencia muy pobre de un presidente sin rumbo", ha apuntado.

Sobre el hecho de que Llorca haya sacado pecho de que él ha conseguido "convencer a todos los 'barones'" de su partido de que, "si tiene que haber alguna excepcionalidad, tiene que ser en la Comunitat Valenciana" por ser la más infrafinanciada y por la dana, Joan Baldoví ha asegurado que esta afirmación le ha provocado "una sonora carcajada": "El señor Pérez Llorca ha convencido a la señora Ayuso de que se ha de condonar la deuda ilegítima. Cuando Ayuso salga y diga esto, yo, como Santo Tomás, lo creeré".