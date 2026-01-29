Baldoví, sobre la lista conjunta que pide Rufián: “No dejamos que las decisiones se tomen ni en Madrid ni en Barcelona"

Archivo - El diputado de Compromís, Joan Baldoví (i), junto al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián (d), en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha reiterado que su coalición tiene “estricta obediencia valenciana” aunque estén “abiertos a hablar de todo” con otros partidos, ante la idea del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, de abordar la posibilidad de crear una lista plurinacional para las próximas elecciones generales.

“Nosotros siempre hemos dicho que somos un partido de estricta obediencia valenciana. Nosotros las decisiones las tomamos aquí, no dejamos que las decisiones se tomen ni en Madrid, ni en Barcelona. Las tomamos aquí”, ha recalcado un día después de que Rufián reiterara en una visita a València su idea de crear una lista electoral que represente a “las naciones sin estado”.

Así lo ha trasladado a preguntas de los periodistas en Les Corts sobre si Compromís está a favor de ese frente común electoral, en el que Rufián apuesta por concurrir junto a otras formaciones como BNG, Bildu o Adelante Andalucía, al considerar que a la izquierda de PSOE actualmente “no hay nada”.

Baldoví ha asegurado que en la coalición valencianista, que según él es “un proyecto en crecimiento”, están “abiertos a hablar de todo”, pero ha remarcado que “cuando haya cosas de las que hablar”. “Ahora por ahora, no hay nada encima de la mesa”, ha subrayado.

En cualquier caso, ha recordado que conoce personalmente a Rufián, ya que coincidieron en el Congreso durante su etapa como portavoz de Compromís en la Cámara Baja, y le parece “un excelente diputado”.

En su comparecencia de este miércoles en València junto al presidente de ERC, Oriol Junqueras, Rufián defendió que "sería interesante" trabajar en una confluencia que no esté creada "desde los despachos de Madrid", sino "desde las naciones sin estado" para beneficiar a todos los ciudadanos a los que representan sean del territorio que sean. "Es tiempo de que las cúpulas de los partidos tomen la palabra", dijo sin concretar si hay negociaciones o una propuesta concreta.

