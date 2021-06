La Banda Sinfónica Municipal de València pasará a depender del Palau de la Música

Tello dice que los músicos funcionarios "no pierden ningún derecho" y el PP reclama diálogo y no tomar una decisión "unilateral"

El Ayuntamiento de València ha anunciado que la Banda Sinfónica Municipal pasará a depender del Organismo Autónomo Municipal (OAM) del Palau de la Música, una reestructuración que pretende convertir al auditorio en el "centro neurálgico de la música en la ciudad", así como acabar con la "dispersión".

Así, la concejala de Patrimonio y Recursos Culturales, Glòria Tello, ha explicado, a través de un comunicado, que su área llevará a cabo "una mejora de la organización de las distintas entidades musicales dependientes del Ayuntamiento de València bajo una única área más articulada y eficiente que dependerá de la Organismo Autónomo Municipal del Palau de la Música".

"Con esta reorganización, el Palau pasará a ser el centro neurálgico de la música en la ciudad de València y dejaremos de tener una dispersión en el tema musical como ocurre actualmente", ha aseverado la edil.

Actualmente, la gestión de la Orquesta de València se encuentra adscrita como forma de gestión directa a través del OAM Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València, mientras que la Banda Sinfónica Municipal de València lo es en el ámbito estrictamente municipal.

Desde la Concejalía sostienen que "razones de tipo organizativo que pueden llevar una sustancial mejora con respecto a una mejor gestión, con un mayor aprovechamiento de los medios personales y promoción de los mismos, han motivado llevar a efecto una estructuración que permita incardinar al personal de la Banda Sinfónica Municipal de València, dentro del OAM, trasladando el estatus funcionarial individual y colectivo, con la mayor consideración legal, de todos los que la integran".

Este último, apunta Tello, "es un tema importante, ya que los músicos funcionarios que pasan al Palau no pierden ningún derecho, y mantendrán su estatus actual".

"Es más, --asegura-- verán mejoradas ciertas cuestiones laborales gracias a que la agilidad del Palau de la Música en la gestión de los temas administrativos suele ser más rápida que la del Ayuntamiento de València y tendrán una cobertura laboral más beneficiosa".

"ESTRUCTURA MÁS EFICAZ Y EFICIENTE"

"El objetivo es seguir avanzando en la creación de una estructura más eficaz y eficiente en el Ayuntamiento de València, un aspecto que se viene trabajando e implementado desde el gobierno de la Nau y del Rialto. El Ayuntamiento es la empresa más grande de la ciudad y su organización está mejorando mucho en este sentido. Las áreas de gestión permiten afrontar el trabajo de manera mucho más articulada, lo que nos permite ofrecer los servicios a la ciudadanía más rápidamente y más eficazmente. Este es el objetivo", ha concluido la concejala.

Por su parte, la concejala del Grupo Municipal Popular, Julia Climent, ha reclamado "que no tome ninguna decisión de forma

unilateral y que dialogue con la plantilla de la Banda Municipal".

"RECHAZO Y PREOCUPACIÓN DE LOS MÚSICOS"

La representante 'popular' ha dicho que entiende el "rechazo y preocupación de los músicos por la falta de detalles ante lo que puede suponer un cambio muy importante en su situación laboral ya que pasarán a formar parte del organismo autónomo y no del Ayuntamiento".

"No pueden tomarse estas decisiones sin diálogo y sin el consenso con los afectados que son los miembros de la banda municipal. Compromís y PSPV no pueden ir vía decretazo. Por ello, desde el PP pedimos que no se tomen decisiones sin contar con el apoyo de los verdaderamente afectados", mantiene.

Asimismo, Climent ha defendido "el trabajo excelente que realiza la banda y el apoyo que desde el Ayuntamiento debe hacerse por la música

ya que es parte del ADN de nuestra Comunitat que es el conservatorio de

música de toda España y Europa". "Hay que apoyar a nuestros músicos y que estén en las mejores condiciones", ha instado.

Por otro lado, se ha referido al plan de obras en el Palau y a la posibilidad de reformar en primer lugar la Sala Iturbi para avanzar el regreso de la actividad. Al respecto, ha lamentado "los retrasos y la improvisación del equipo municipal". "La falta de presupuesto y mantenimiento llevó al cierre del Palau, no hay fecha de reapertura

y el gobierno municipal va a salto de mata", ha rematado.