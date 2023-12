La Banda Sinfónica de València vuelve a celebrar en el Palau de la Música su tradicional 'Concierto de Navidad'

VALÈNCIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Banda Sinfónica Municipal de València volverá a celebrar en el Palau de la Música su tradicional 'Concierto de Navidad' tras cinco años de ausencia por reforma de la sala principal, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El acto tendrá lugar este viernes, a las 19.30 horas, bajo la dirección de Miquel Rodrigo i Tamarit y se repetirá íntegramente el próximo jueves, 21 de diciembre.

El concejal de Cultura y delegado de la Banda Sinfónica Municipal, José Luis Moreno, ha destacado que este concierto "siempre ha sido una de las citas culturales más importantes que preludian musicalmente la Navidad" que, además, "vuelve a interpretarse donde le corresponde, en la Sala Iturbi del Palau de la Música, para que la ciudadanía vibre con una cuidada selección de música tradicional navideña internacional, junto con obras maestras de música clásica relacionadas con la festividad y con los villancicos más populares, tan queridos por el gran público".

Con la colaboración del Orfeó Valencià, dirigido por Josep Luís Valldecabres, y junto con el tenor Vicent Antequera, se podrá escuchar en la primera mitad 'Sleigh Ride' de Frederick Delius; la 'Fantasia on Christmas Carols' de Ralph Vaughan Williams; 'Belle of the ball' y 'A Christmas Festival' de Leroy Anderson y 'Gesù Bambino' de Pietro Yon.

En la segunda parte, el público podrá disfrutar del célebre 'Vals de las flores' de El cascanueces de Piotr Ilich Chaikovski; 'The first Noel', de Matthias van Nispen tot Pannerden; 'Sleigh Ride', de Leroy Anderson; el emotivo 'Panis Angelicus', de César Franck y el 'Danos la paz' de la Misa en si menor de Johann Sebastian Bach.

Habrá una tercera parte, dedicada a los villancicos más entrañables con 'El Tamborilero', 'Arre Borriquito', 'Ande, Ande, Ande, la Marimorena', 'Pero mira como beben', 'Adeste fideles' y el mundialmente conocido 'Stille Nacht' (Noche de paz).

La recogida de entradas para el público en general se realizará el mismo día de los dos conciertos, este viernes, así como el próximo jueves 21 de diciembre, a partir de las 10 horas y se podrán obtener de forma presencial en las taquillas del Palau de la Música u online a través de la web del Palau.