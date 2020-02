La banda de thrash metal estadounidense Testament, nuevos cabeza de cartel del Leyendas del Rock de Villena

ALICANTE, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

La banda de thrash metal estadounidense Testament son los nuevos cabeza de cartel del festival Leyendas del Rock, que se celebra en Villena del 6 al 8 de agosto.

Con disco nuevo bajo el brazo, los californianos, que cancelaron su participación en el festival en 2018, "saldarán su deuda con Leyendas a base de genuino metal pesado".

Así, desde la promotora han destacado en un comunicado temas como "The New Order", "The Legacy", "Over The Wall" o "Practice What You Preach". "Chuck Billy y la Hermandad de la Serpiente están de vuelta", han añadido.